Ivona делится подборкой самого красивого нижнего белья для новогодней ночи.

Как подобрать белье к новогоднему наряду

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Всем хочется в важный вечер выглядеть на миллион, поэтому мы с особой ответственностью подходим к выбору вечернего платья и в мельчайших деталях продумываем аксессуары и обувь. И порой в суете мы нередко забываем о самом важном — поиске нижнего белья, которое при неправильной посадке может испортить все впечатление об образе.

Лаконичное

Лаконичное и сдержанное белье может стать лучшей инвестицией, которую можно сделать к предстоящим праздникам. Вы можете приобрести бесшовный комплект, который будет отлично смотреться и в новогоднюю ночь, и после, когда вы будете оставлять базовые образы на каждый день. Особенно советуем присмотреться к бра-топам, практичным трусикам с завышенной талией или мягким боди.

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Яркое

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Если ваш новогодний наряд позволяет экспериментировать с палитрой красок, обратите внимание на яркие модели нижнего белья, которые точно поднимут настроение и придадут уверенности. Самыми классическими моделями, конечно, будут ярко-красные или изумрудные бра и трусы, которые традиционно ассоциируются именно с праздничным марафоном.

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Кружевное

Абсолютно неувядающая классика, которую дизайнеры показывают регулярно и практически во всех коллекциях — элегантное и драматическое кружевное белье. Нюанс заключается только в том, насколько подойдет фактурное кружево для вашего новогоднего платья или другого наряда. Однако если ваш праздничный лук выполнен из плотных материалов, можно не опасаться того, что бюстгальтер будет видеться сквозь ткань.

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

Самое красивое нижнее белье для встречи Нового 2021 года pinterest.com

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