Идеальный купальник и фигура мечты: минутка мотивации от Тины Кунаки

Фото, которое отбивает желание лишний раз подойти к холодильнику.

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Казалось бы, зима только началась и до лета еще очень далеко, и ещё вагон времени обрести желаемую фигуру. Но, увы, время летит со скоростью света, и то, что казалось таким далеким, неожиданно настигает в самый неподходящий момент.

Поэтому мы не советуем расслабляться в преддверии новогодних каникул, уплетая за обе щеки все, что будет на новогоднем столе, а заглянуть в Инстаграм Тины Кунаки за порцией мотивации.

Жгучая бразильская модель не перестает радовать своих поклонников публикациями горячих снимков в бикини, демонстрируя свою точеную фигуру, любоваться которой можно просто бесконечно.

На новом фото модель позирует на райском пляже Рио-де-Жанейро в минималистичном купальнике кофейного оттенка, который идеально подчеркивает ее смуглую кожу и прелести фигуры. Глядя на это фото, возникает два желания: поскорее заняться спортом или же отправиться в отпуск навстречу волнам и белому песку.

Тина Кунаки на отдыхе в Рио-де-Жанейро instagram.com/tinakunakey

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