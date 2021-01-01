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Cтилист София Коэльо показала, как выглядеть ярко в черном тотал-луке

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Модный образ Софии Коэльо.
София Коэльо
София Коэльо
instagram.com/sofiamcoelho

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Модный стилист София Коэльо даже в черных тотал-луках умудряется выглядеть очень эффектно и стильно. Девушка создает сложные и многослойные образы, делая ставку на нетривиальное сочетание текстур, за счет чего создается фактура образа.

София Коэльо
София Коэльо
instagram.com/sofiamcoelho

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Сегодня стилист выбрала монохромный образ в черной палитре. София надела широкие брюки с бархатным принтом из коллекции австралийского бренда Lioness, короткий атласный топ и объемный блейзер. Образ она дополнила лоферами и миниатюрной сумкой Saint Laurent.

София Коэльо
София Коэльо
instagram.com/sofiamcoelho

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Теги: София Коэльо, модный стилист, тренды 2020
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Источник: ivonа bigmir)net

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