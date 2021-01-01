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Самое красивое платье с открытой спиной: демонстрирует супермодель Изабель Гулар

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Эффектный образ супермодели.
Изабель Гулар
Изабель Гулар
pinterest.com

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Все мы мечтаем провожать 2020, как это делает Изабель Гулар — на берегу океана и с безупречным загаром. Но, к сожалению, таковы современные реалии, что воплотить эту мечту сейчас не так уж и просто. Не все же не спешите расстраиваться, если Новый год Вы проведете у себя дома в заснеженном(нет) мегаполисе. В конце концов, лето наступит и у нас, а вместе с ним и сезон отпусков.

Изабель Гулар
Изабель Гулар
instagram.com/izabelgoulart

А при подготовке к путешествию советуем на будущее добавить в wish-list этот образ бразильской супермодели — цветное шелковое платье с открытой спиной и завязками придётся кстати, когда вы соберётесь на вечеринку где-нибудь в Греции или Испании (надеемся на это очень сильно).

Изабель Гулар
Изабель Гулар
instagram.com/izabelgoulart

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Теги: Изабель Гулар, образ супермодели
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Источник: ivonа bigmir)net

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