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Можно себе позволить: Патрик Шварценеггер прогулялся по городу в пижаме

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Рождественские будни голливудского красавчика.
Патрик Шварценегер
Патрик Шварценегер
pinterest.com

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Минувший 2020 год доказал и показал всем, когда дело заходит о локдауне, - все тренды прямиком из модных подиумов меркнут перед любимыми спортивными костюмами и пижамой. И если сначала на улицу их если и носили, то «мелкими перебежками» до магазина, то теперь — это полноценный элемент гардероба на выход, поскольку вариаций появилось множество.

Патрик Шварценегер
Патрик Шварценегер
https://www.backgrid.com/

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В этом уверен и Патрик Шварценеггер. Молодой привлекательный актер из легендарной династии отправился на прогулку вместе с мамой — журналисткой Марией Шрайвер. И для семейного рождественского выхода по голливудским просторам выбрал хлопковую пижаму в тонкую костюмную полоску. И выглядит при этом очень даже стильно! Чем не готовый кадр для рекламной кампании?

Патрик Шварценегер с мамой — журналисткой Марией Шрайвер
Патрик Шварценегер с мамой — журналисткой Марией Шрайвер
https://www.backgrid.com/

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Теги: Патрик Шварценегер, пижама, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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