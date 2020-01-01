Можно себе позволить: Патрик Шварценеггер прогулялся по городу в пижаме
Читай также: Кендалл Дженнер отметила праздник в провокационном наряде
Минувший 2020 год доказал и показал всем, когда дело заходит о локдауне, - все тренды прямиком из модных подиумов меркнут перед любимыми спортивными костюмами и пижамой. И если сначала на улицу их если и носили, то «мелкими перебежками» до магазина, то теперь — это полноценный элемент гардероба на выход, поскольку вариаций появилось множество.
Читай также: Принцессы тоже носят джинсы и парки: Меган Маркл и принц Гарри на прогулке
В этом уверен и Патрик Шварценеггер. Молодой привлекательный актер из легендарной династии отправился на прогулку вместе с мамой — журналисткой Марией Шрайвер. И для семейного рождественского выхода по голливудским просторам выбрал хлопковую пижаму в тонкую костюмную полоску. И выглядит при этом очень даже стильно! Чем не готовый кадр для рекламной кампании?
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков.
- Деми Мур отметила Рождество с семьей в одинаковых костюмах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил