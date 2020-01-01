Ivona делится подборкой самых модных светлых пуховиков на зиму.

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Большинство девушек твердо уверены в том, что зимой белые вещи не носят. Это непрактично, и вообще, белый больше относится к летнему сезону. Согласны, что в какой-то мере это все абсолютная правда, но давайте посмотрим на ситуацию с другого ракурса. Мы считаем, что зима — вовсе не повод отказывать себе в удовольствии носить светлые вещи. Особенно пуховики. Что еще вам поможет почувствовать себя настоящей современной Снегурочкой?

К тому же пуховик однозначно снимает проблему практичности. Обычно они делаются из водостойких материалов, что спасает их от грязи и влаги — а значит, несмотря на маркий белый оттенок, за сохранность своей куртки вы можете быть спокойны. Тем более, что носить белоснежное с головы до ног вовсе не обязательно — светлого акцента в виде одной вещи будет вполне достаточно, чтобы составить по‑настоящему сказочный образ. И только представьте, как волшебно будет смотреться светлый пуховик на фоне белоснежного снега (дождаться бы его, конечно, еще), но все же.

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Мы выбрали для вас 10 белых пуховиков — самых красивых, стильных и универсальных. Каждый из них впишется в любой образ и будет идти всем — а значит, особых проблем с выбором не возникнет. Главное — определиться с личными предпочтениями и потребностями. Длинный или короткий? Свободный или приталенный? С капюшоном или без? Главное — успеть сделать покупку, пока погода еще позволяет носить эти прекрасные вещи!

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков pinterest.com

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