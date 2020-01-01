Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков

Спецтема: Зимние Лайфхаки
Комментариев: 0
Ivona делится подборкой самых модных светлых пуховиков на зиму.
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com

Читай также: Ирина Шейк в белоснежном пуховике слепила милого снеговика

Большинство девушек твердо уверены в том, что зимой белые вещи не носят. Это непрактично, и вообще, белый больше относится к летнему сезону. Согласны, что в какой-то мере это все абсолютная правда, но давайте посмотрим на ситуацию с другого ракурса. Мы считаем, что зима — вовсе не повод отказывать себе в удовольствии носить светлые вещи. Особенно пуховики. Что еще вам поможет почувствовать себя настоящей современной Снегурочкой?

К тому же пуховик однозначно снимает проблему практичности. Обычно они делаются из водостойких материалов, что спасает их от грязи и влаги — а значит, несмотря на маркий белый оттенок, за сохранность своей куртки вы можете быть спокойны. Тем более, что носить белоснежное с головы до ног вовсе не обязательно — светлого акцента в виде одной вещи будет вполне достаточно, чтобы составить по‑настоящему сказочный образ. И только представьте, как волшебно будет смотреться светлый пуховик на фоне белоснежного снега (дождаться бы его, конечно, еще), но все же.

Читай также: Белла Хадид продемонстрировала идеальный пресс в пуховике

Мы выбрали для вас 10 белых пуховиков — самых красивых, стильных и универсальных. Каждый из них впишется в любой образ и будет идти всем — а значит, особых проблем с выбором не возникнет. Главное — определиться с личными предпочтениями и потребностями. Длинный или короткий? Свободный или приталенный? С капюшоном или без?  Главное — успеть сделать покупку, пока погода еще позволяет носить эти прекрасные вещи!

Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
Белая зима: 10 самых модных светлых пуховиков
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: модные пуховики зима 2021, светлый пуховик, тренды зимы 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь