Всегда в выигрыше: 5 цветов, которые помогут вашему зимнему гардеробу выглядеть дорого

Ivona рассказывает, какие цвета и оттенки в одежде помогут сделать ваш зимний гардероб дороже и моднее.

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Так уж сложилось, что с наступлением зимнего сезона яркие оттенки в гардеробе чаще всего отступают на второй план. Мы отдаем предпочтение более пастельным и нежным цветам, которые не теряют своей актуальности в зависимости от сезона или трендов. Разбираемся, на какие оттенки стоит делать ставку этой зимой, чтобы любой ваш образ выглядел более дорого и элегантно.

Коричневый

Коричневый цвет является одним из самых универсальных и относится к классической цветовой палитре. Попробуйте создать образ, состоящий из коричневой плюшевой шубы, которая вновь выбилась в тренды этой зимой, и сумки в тон шоколадному оттенку. Такой образ будет уместен в любой ситуации, и подойдет и для повседневных выходов, и для выходных.

Серый 5 цветов, которые помогут вашему зимнему гардеробу выглядеть дорого pinterest.com

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Еще один оттенок, без которого сложно представить любой гардероб — это, конечно, серый. Если правильно подбирать образ, то серый оттенок точно не покажется вам скучным или бледным. Наоборот, он сделает образ более универсальным, и поможет уйти от привычной черно-белой палитры. Кроме того, серый цвет стал цветом 2021 года по версии Pantone — поэтому это стоящее вложение на весь будущий год.

Бежевый 5 цветов, которые помогут вашему зимнему гардеробу выглядеть дорого pinterest.com

Бежевый – один из самых благородных оттенков в одежде. А все за счет того, что он не такой яркий и формальный, как белый, и не такой повседневный, как серый, за что его так и любят все. Отличным выбором на зимний период в этом году могут стать трикотажные платья и шерстяные пальто в кремовом оттенке. Кроме того, можете быть уверены, что вещи в бежевом цвете точно не выйдут из моды.

Оранжевый 5 цветов, которые помогут вашему зимнему гардеробу выглядеть дорого pinterest.com

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Если вам все же не хочется отказываться от красок в зимний сезон, делайте ставку на оранжевый цвет. Этот теплый оттенок отлично дополнит любой гардероб и не будет выглядеть слишком пестро. Попробуйте включать его в свои образы аккуратно — начните, например, с оранжевого свитера, который точно поднимет вам настроение в хмурые дни.

Винный 5 цветов, которые помогут вашему зимнему гардеробу выглядеть дорого pinterest.com

Этот цвет также отлично подойдет для тех, кто хочет сделать свой зимний гардероб более ярким. Идеальным вариантом на эту зиму станет бордовая водолазка или, например, стеганый пуховик в пол. Оттенок будет темным и классическим, но не более свежим, тем черный, и добавит образу дороговизны.

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