Всегда в выигрыше: 5 цветов, которые помогут вашему зимнему гардеробу выглядеть дорого
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Так уж сложилось, что с наступлением зимнего сезона яркие оттенки в гардеробе чаще всего отступают на второй план. Мы отдаем предпочтение более пастельным и нежным цветам, которые не теряют своей актуальности в зависимости от сезона или трендов. Разбираемся, на какие оттенки стоит делать ставку этой зимой, чтобы любой ваш образ выглядел более дорого и элегантно.
Коричневый
Коричневый цвет является одним из самых универсальных и относится к классической цветовой палитре. Попробуйте создать образ, состоящий из коричневой плюшевой шубы, которая вновь выбилась в тренды этой зимой, и сумки в тон шоколадному оттенку. Такой образ будет уместен в любой ситуации, и подойдет и для повседневных выходов, и для выходных.
Серый
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Еще один оттенок, без которого сложно представить любой гардероб — это, конечно, серый. Если правильно подбирать образ, то серый оттенок точно не покажется вам скучным или бледным. Наоборот, он сделает образ более универсальным, и поможет уйти от привычной черно-белой палитры. Кроме того, серый цвет стал цветом 2021 года по версии Pantone — поэтому это стоящее вложение на весь будущий год.
Бежевый
Бежевый – один из самых благородных оттенков в одежде. А все за счет того, что он не такой яркий и формальный, как белый, и не такой повседневный, как серый, за что его так и любят все. Отличным выбором на зимний период в этом году могут стать трикотажные платья и шерстяные пальто в кремовом оттенке. Кроме того, можете быть уверены, что вещи в бежевом цвете точно не выйдут из моды.
Оранжевый
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Если вам все же не хочется отказываться от красок в зимний сезон, делайте ставку на оранжевый цвет. Этот теплый оттенок отлично дополнит любой гардероб и не будет выглядеть слишком пестро. Попробуйте включать его в свои образы аккуратно — начните, например, с оранжевого свитера, который точно поднимет вам настроение в хмурые дни.
Винный
Этот цвет также отлично подойдет для тех, кто хочет сделать свой зимний гардероб более ярким. Идеальным вариантом на эту зиму станет бордовая водолазка или, например, стеганый пуховик в пол. Оттенок будет темным и классическим, но не более свежим, тем черный, и добавит образу дороговизны.
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