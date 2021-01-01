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Модное комбо: Эльза Хоск показала, как сочетать спортивный костюм и грубые ботинки

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Практичный и модный повседневный образ беременной Эльзы Хоск.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
pinterest.com

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В 2020-м спортивный костюм стал любимой вещью, ведь это не только удобно и стильно, но ещё он - необходимая составляющая базового гардероба. Звезды стритстайла неоднократно демонстрировали свои варианты, как можно обыграть трикотажный комплект и с чем его сочетать, чтобы это выглядело не так уж и «по-домашнему».

Эльза Хоск
Эльза Хоск
gettyimages.com

Эльза Хоск предлагает лучшую формулу — костюм + грубые ботинки. Учитывая нашу слишком переменчивую зиму, это не просто комфортно, но и очень актуально. Повседневный образ шведская модель дополнила сумкой Bottega на массивной золотой цепи — идеально.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
gettyimages.com

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Теги: Эльза Хоск, Ангелы Victoria's Secret, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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