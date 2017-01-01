Маникюр модницы: 5 оттенков лаков, которые будут в тренде весной и летом-2021
Желтый и серый
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Ультрамодными цветами грядущего сезона названы сразу два цвета – насыщенный желтый и активный серый. Стоит отметить, что такого не было за всю историю института цвета Pantone.
Нежно-фиолетовый
Для более утонченных и женственных натур Институт цвета подобрал нежно-фиолетовый оттенок аметиста, который придает образу особенный шарм.
Оттенки красного
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В палитре представлены насыщенные оттенки красного — от классического до цвета ржавчины. Коричневый цвет не характерен для традиционной весенней палитры, однако он очень хорошо сочетается с ней.
Песочный бежевый
Самый универсальный и модный оттенок на все времена. Беж всегда отлично впишется в любой образ, при этом не надоедая. Поэтому эксперты не зря его включили в список самых трендовых лаков, исходя из его небывалой практичности.
Необычные оттенки зеленого
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В этом сезоне Pantone представил несколько оттенков зеленого, которые способны удовлетворить вкусы даже самых капризных модниц. Среди них ментоловый зеленый, призванный охлаждать и успокаивать нас жаркими летними деньками, цвет оливкового дерева, фисташковый. Для самых смелых-лучшая вариация.
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