Мы понимаем, что на дворе еще зима, но сил ее терпеть уже больше нет. Поэтому предлагаем зазывать весну в город при помощи трендового маникюра. Какие оттенки будут выбирать модницы мира —узнаете из нашего материала.

Маникюр модницы: 5 оттенков лаков, которые будут в тренде весной и летом-2021 pinterest.com

Желтый и серый Желтый и серый pinterest.com

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Ультрамодными цветами грядущего сезона названы сразу два цвета – насыщенный желтый и активный серый. Стоит отметить, что такого не было за всю историю института цвета Pantone.

Нежно-фиолетовый Нежно-фиолетовый pinterest.com

Для более утонченных и женственных натур Институт цвета подобрал нежно-фиолетовый оттенок аметиста, который придает образу особенный шарм.

Оттенки красного Оттенки красного pinterest.com

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В палитре представлены насыщенные оттенки красного — от классического до цвета ржавчины. Коричневый цвет не характерен для традиционной весенней палитры, однако он очень хорошо сочетается с ней.

Песочный бежевый Песочный бежевый pinterest.com

Самый универсальный и модный оттенок на все времена. Беж всегда отлично впишется в любой образ, при этом не надоедая. Поэтому эксперты не зря его включили в список самых трендовых лаков, исходя из его небывалой практичности.

Необычные оттенки зеленого Необычные оттенки зеленого pinterest.com

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В этом сезоне Pantone представил несколько оттенков зеленого, которые способны удовлетворить вкусы даже самых капризных модниц. Среди них ментоловый зеленый, призванный охлаждать и успокаивать нас жаркими летними деньками, цвет оливкового дерева, фисташковый. Для самых смелых-лучшая вариация.

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