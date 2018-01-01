Ivona делится самыми важными фактами о маникюре.

Никогда не трясите лаки

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Что мы делаем, перед тем, как открыть лак? Правильно (вернее –с точностью наоборот), несколько раз хорошенько встряхиваем его. Вместо этого лучше покатайте его между ладоней, держа при этом вертикально. Такой метод «встряски» будет гарантировать отсутствие воздушных пузырьков в лаке и вздутия покрытия на ногтях.

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Находите правильные цвета

Лак также нужно подбирать под тип кожи. Замечали ли Вы, что иногда с определенным оттенком покрытия руки смотрятся то какими-то грязными, то странноватого нездорового цвета? Воспользуйтесь при выборе средства типсами (искусственными ногтями, показывающими цвет лака). Обычно они висят или лежат рядом со средствами. Просто приложите их к своим ногтям и посмотрите, подходит ли вам. Особенно это важно, когда вам необходимо приобрести оттенок нюд.

Это важно: 7 фактов о маникюре, которые необходимо знать pinterest.com

Всегда используйте базовое покрытие

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База необходима, если вы действительно хотите, чтобы ваш маникюр продержался долго, а красящие вещества цветного лака не проникли в ноготь и не окрасили его в неприятный желтоватый оттенок. И еще один важный момент: база — это как раз то средство, на котором нельзя экономить. Если цветной лак может быть копеечным, то основа должна быть от проверенных брендов.

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Регулярно используйте масло для кутикулы

Масло смягчит кожу вокруг ногтя, за счет чего удалить кутикулу будет намного легче. К тому же здоровая, напитанная влагой кожа выглядит намного аккуратнее, чем сухая. Во-вторых, ежедневное использование масла избавит вас от проблем заусенцев и трещинок, а значит, маникюр дольше будет иметь презентабельный вид.

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Используйте глиттеры для стойкого маникюра

Лаки с блестками держатся дольше, чем традиционные покрытия. Имейте это в виду, когда соберетесь в отпуск или туда, где вам явно будет не до маникюра. К тому же такие покрытия легче подкрашивать, если вдруг лак начнет облезать. Маникюр с блестками всегда смотрится празднично, но в то же время практично при любом раскладе.

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Не мойте руки в горячей воде

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Горячая вода — враг маникюра. После нее покрытие может вздуться или просто отколоться. Лучше всего выбирать либо прохладную воду, либо комнатной температуры. Если от струйки из крана идет пар, лучше под нее руки не совать.

Белый лак усиливает цвет

Плотная светлая база придает глубину цветным покрытиям. Важно помнить, что такой дополнительный слой лака не отменяет базовое покрытие, с которого в любом случае должен начинаться маникюр.

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