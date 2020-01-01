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Мода на натуральность и естественность женского образа не обошла стороной и модный маникюр. Нюдовые оттенки всегда останутся актуальными в дизайне ногтей, прежде всего из-за своей практичности и универсальности.

Красивый нейтральный нюдовый маникюр гармонирует с любым образом и стилем, уместный в любой сезон и отлично смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Нюдовая палитра оттенков на самом деле очень богата, поэтому не стоит ограничиваться нежными пудровыми и бежевыми оттенками.

К натуральным телесным тонам относят даже легкие кофейные оттенки. Новинкой в нюдовом маникюре стали естественные цвета с легким перламутровым эффектом. Не отстает в популярности и лишенный блеска, матовый нюдовый маникюр, который можно дополнить сверкающим акцентом, используя модные стразы, фольгу или другие украшения.

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Нюдовое покрытие является идеальной основой для многих модных дизайнов ногтей. Кроме лунного маникюра и френча нюдовые оттенки хорошо сочетаются с мраморным дизайном, с градиентом, геометрией, втиркой и простыми рисунками. Поскольку модный нюдовый маникюр использует натуральные оттенки, уместным здесь будет минималистический дизайн.

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

Королевский нюд: 20 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках pinterest.com

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