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Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов

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Ivona рассказывает, как носить главные цвета 2021 года.
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com

 

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Институт Pantone в этот раз назвал не один, а сразу два цвета следующего года. Главным было выбрано сочетание серого и ярко-желтого. Первый цвет отвечает за уверенность и спокойствие, а второй — за радость жизни и надежду, ведь всем нам хочется именно этого — спокойствия и надежды на изменения к лучшему. А мы уже можем начинать думать, как обновить гардероб, пополнив его одеждой самых популярных цветов. Делимся с Вами подборкой-вдохновляйтесь!

Ultimate Gray

Поскольку Ultimate Gray заявлен как цвет спокойствия и надежности, мы собрали максимально комфортные вещи в этом оттенке. Эти предметы гардероба дарят чувство спокойствия - максимально реальное и осязаемое.

Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com

Illuminating

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Желтый Illuminating же в этом дуэте отвечает за радость жизни и надежду — ведь это цвет солнца. Потому и вещи в этом оттенке соответствующие — яркие и насыщенные.

Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
pinterest.com

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Теги: главные цвета 2021, модные цвета, институт Pantone, идеи для стильных образов
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Источник: ivonа bigmir)net

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