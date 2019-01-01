Серый и желтый-самые модные цвета будущего года: идеи для стильных образов
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Институт Pantone в этот раз назвал не один, а сразу два цвета следующего года. Главным было выбрано сочетание серого и ярко-желтого. Первый цвет отвечает за уверенность и спокойствие, а второй — за радость жизни и надежду, ведь всем нам хочется именно этого — спокойствия и надежды на изменения к лучшему. А мы уже можем начинать думать, как обновить гардероб, пополнив его одеждой самых популярных цветов. Делимся с Вами подборкой-вдохновляйтесь!
Ultimate Gray
Поскольку Ultimate Gray заявлен как цвет спокойствия и надежности, мы собрали максимально комфортные вещи в этом оттенке. Эти предметы гардероба дарят чувство спокойствия - максимально реальное и осязаемое.
Illuminating
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Желтый Illuminating же в этом дуэте отвечает за радость жизни и надежду — ведь это цвет солнца. Потому и вещи в этом оттенке соответствующие — яркие и насыщенные.
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