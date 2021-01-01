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Капучино или латте: новый микротренд в маникюре

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Ivona рассказывает о новом микротренде в маникюре.
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
pinterest.com

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Если Вы обожатели кофейных напитков, такой тренд в маникюре точно для Вас. Выпейте чашечку любимого кофе и отправляйтесь делать ногти в подобных оттенках. Теперь работников ногтевой индустрии вдохновляют бариста: красивые рисунки на молочной пенке, кофейные разводы, изображения и надписи «coffee» — готовые принты для необычного дизайна ногтей.

Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
pinterest.com
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
pinterest.com

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Могли Вы себе представить, что любимый напиток может быть настолько вдохновляющим, что теперь кофе увлечены даже те, кто его совсем не пьет, а предпочитает чай, но маникюр способен стерпеть все.

Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
pinterest.com
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
pinterest.com
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
Капучино или латте: новый микротренд в маникюре
pinterest.com

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Теги: кофейный маникюр, тренды маникюра 2020, идеи маникюра, дизайн ногтей
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