ТОП-5 главных антитрендов в маникюре
Цветные лунки
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Когда-то этот дизайнерский прием считался смелым новшеством. С его появлением девушки начали активно подчеркивать область роста ногтевой пластины самыми разными цветами. Такой маникюр даже прозвали соответствующе – «лунный». Сейчас деление ногтя на две половинки уже неактуально — этот тренд остался в прошлом.
Вязка на ногтях
Этот дизайн был актуален в холодное время года, но ключевое слово в этом предложении — «был». Сегодня «вязаные» ногти с визуальным утеплением — явный признак того, что их обладательница немного отстает от времени.
Битое стекло
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Мода на такой стиль прошла лет пять назад, хотя кое-где в салонах его ошибочно считают современным. При этом над непростым дизайном мастер будет работать долго, а заплатить за него придется много. Вместо того, чтобы выбрасывать деньги на ветер, лучше обратиться к более свежим трендам.
Стразы
Уверены, что ни одна девушка не хочет выглядеть старше своего возраста. Но почему-то многие подсознательно стремятся прибавить себе несколько лет, когда оформляют ногти. Обилие стразов — прямая отсылка к гламуру 2000-х, которая никак не вяжется с современными лаконичными и сдержанными трендами.
Классический френч
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Не волнуйтесь, французский маникюр никуда не делся – он остается внесезонной классикой дизайна ногтей. Но даже она меняет свои формы, чтобы соответствовать духу времени. Вместо розово-белого сочетания с типичной полоской уже давно пришел цветной френч, а также дизайн с геометрией по краю ногтя.
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