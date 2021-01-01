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Выше неба: звезды, которые переборщили с наращиванием ресниц

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Ivona рассказывает о звездах, которые слишком перестарались с наращиванием ресниц, и это выглядит не всегда красиво.
Кристина Агилера
Кристина Агилера
pinterest.com

Кристина Агилера

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К макияжу Кристины Агилеры в целом всегда есть много вопросов— плотный светлый тон, избыток румян и, разумеется, накладные ресницы такой величины, что непонятно, как звезда вообще поднимает веки – чудо из чудес!

Ева Лонгория

Ева Лонгория
Ева Лонгория
pinterest.com

Ева Лонгория тоже не выходит на красную дорожку без ресниц огромных размеров, а в качестве основного макияжа глаз выбирает смоки-айз. Не заметить звезду вряд ли удастся. По крайней мере, благодаря ресницам.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
pinterest.com

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Все мы в курсе, что Кайли удалось знатно поработать над своим внешним видом, и ресницы девушка тоже предпочитает менять при помощи процедуры наращивания.

Ариана Гранде

Ариана Гранде
Ариана Гранде
pinterest.com

Пышные и объемные накладные ресницы Арианы Гранды делают и без того кукольное лицо еще более детским, что совсем расходится с ее нарядами и прическами.

Келли Осборн

Келли Осборн
Келли Осборн
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Келли Осборн тоже обожает носить «веерные» ресницы, которые почти дотягиваются до бровей. Впрочем, это ухищрение действительно помогает зрительно увеличить глаза, «хлопнуть» и «взлететь», как поется в небезызвестной композиции.

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Теги: звезды с наращенными ресницами, неудачный макияж звезд, Кристина Агилера, Ева Лонгория, Ариана Гранде, Кайли Дженнер
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Источник: ivonа bigmir)net

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