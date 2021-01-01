Выше неба: звезды, которые переборщили с наращиванием ресниц
Кристина Агилера
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К макияжу Кристины Агилеры в целом всегда есть много вопросов— плотный светлый тон, избыток румян и, разумеется, накладные ресницы такой величины, что непонятно, как звезда вообще поднимает веки – чудо из чудес!
Ева Лонгория
Ева Лонгория тоже не выходит на красную дорожку без ресниц огромных размеров, а в качестве основного макияжа глаз выбирает смоки-айз. Не заметить звезду вряд ли удастся. По крайней мере, благодаря ресницам.
Кайли Дженнер
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Все мы в курсе, что Кайли удалось знатно поработать над своим внешним видом, и ресницы девушка тоже предпочитает менять при помощи процедуры наращивания.
Ариана Гранде
Пышные и объемные накладные ресницы Арианы Гранды делают и без того кукольное лицо еще более детским, что совсем расходится с ее нарядами и прическами.
Келли Осборн
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Келли Осборн тоже обожает носить «веерные» ресницы, которые почти дотягиваются до бровей. Впрочем, это ухищрение действительно помогает зрительно увеличить глаза, «хлопнуть» и «взлететь», как поется в небезызвестной композиции.
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