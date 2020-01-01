ТОП-7 способов вырастить длинные и густые ресницы

Ivona делится способами, как можно без наращивания самостоятельно сделать ресницы длинными, пушистыми и густыми. Берите на заметку!

1. Расчесывайте ресницы после душа

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Специальной расческой, старой, но отмытой щеточкой от туши или просто зубной щеткой. Чтобы они сохли не склеенными, а расправленными.

2. Наносите на ресницы бальзам для волос

Все, что работает на благо волосам, помогает и ресницам. После умывания нанесите на реснички кондиционер, подержите минуту и смойте.

3. Мойте ресницы специальным шампунем

Нет, отдельного шампуня для ресниц пока не изобрели, но расти они будут гораздо лучше, если будете мыть их специальным детским шампунем с пометкой «без слез».

4. Используйте щипцы для завивки как можно реже

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Как бы ни хотелось поражать всех распахнутыми длинными ресницами, сдерживайте себя. Чтобы ресницы росли здоровыми и длинными, пользоваться щипцами для завивки можно не чаще раза в неделю.

5. Завивайте один раз

Не пытайтесь снова и снова прижать щипчиками несчастные непослушные реснички. Сделай это один раз и остановитесь: каждое новое применение щипцов ломает ресницы и способствует их выпадению.

6. Выберите хорошую тушь

Проверьте, что в ее составе есть пчелиный воск и пантенол, еще лучше, если тушь будет иметь пометку «увлажняющая» или «питающая ресницы».

7. Смывайте тушь правильно

Никогда и ни за что не возите ватными дисками от уголка к уголку глаза. Смывая тушь, проводите смоченными в молочке, мицеллярной воде или средстве для демакияжа дисками строго по росту ресниц: сверху вниз. Только так!

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