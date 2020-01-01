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Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут

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Ivona делится быстрой техникой, как сделать самостоятельно красивые брови в течение 5 минут.
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
pixabay.com

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Ухоженные и красивые брови-чуть ли не основа макияжа, да и всего образа в целом. Если не хватает времени на поход к мастеру, берите на заметку несколько быстрых приемов для самостоятельного создания шикарных бровей.

Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
pixabay.com
Тщательно очистите кожу, удалив при этом отдельно растущие волоски.

Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
pixabay.com
Расчешите брови щеточкой, направив все волоски вверх.

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Карандашом для бровей создайте правильную линию, очертив контур брови сначала по нижнему краю роста волос, а затем по верхнему.

Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
pixabay.com
С помощью теней для бровей и специальной кисти заполните контур, постепенно наслаивая тени.

Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
pixabay.com
Скошенной кистью и консилером выровняйте внешние уголки бровей.
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
Проще простого: делаем идеальные брови за 5 минут
pixabay.com

Ранее мы писали об основных правилах ухода за кожей в отопительный сезон.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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