Бьюти-лайфхаки: как сохранить стойкость помады на губах

Ivona рассказывает о важных лайфхаках, которые помогут сохранить стойкость помады на губах гораздо дольше.

Используйте карандаш

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Сначала нужно сделать контур, потом заштриховать губы карандашом, и только после этого наносить помаду. Карандаш создаст нужный барьер и не даст помаде растечься по линии вокруг рта, а также сделает цвет более насыщенным.

Пудра

Чтобы помада не забивалась в морщинки и трещинки по контуру губ, припудрите перед ее нанесением зону вокруг рта пудрой. Так вы забьете пробелы и помада будет ложиться ровнее.

Бумажные платочки Бьюти-лайфхаки: как сохранить стойкость помады pixabay.com

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После нанесения помады промокните губы салфеткой и еще раз прокрасьте их. Еще один способ увеличить срок жизни помады на губах: нанести кистью на первый слой помады немного пудры через бумажный платочек. Сверху можно либо еще раз прокрасить губы той же помадой, либо нанести блеск.

Кисточка

Визажисты советуют наносить помаду кистью, так она ляжет более ровным и тонким слоем. Еще одно преимущество такого способа-возможность прорисовать ровный контур поверх карандаша.

Скраб

Согласитесь, выглядит очень непривлекательно, когда мы наносим помаду на сухие и обветренные губы. Используйте скраб для губ, чтобы убрать шелушение, и бальзам, чтобы смягчить кожу.

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