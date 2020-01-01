Ivona делится полезной техникой, как сделать модную прическу-начес на волосах.

Бьюти-инструкция: как сделать начес на волосах в домашних условиях pixabay.com

Как сделать начес самой себе?

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В том, чтобы сделать начес самостоятельно, нет ничего особенно сложного. Начните с азов — подберите инструменты, которые помогут тебе это сделать. Вот что нужно будет обязательно:

лак или мусс подвижной фиксации;

две расчески (тонкая с зубчиками и обычная «массажка», лучше деревянная);

только что вымытые, но хорошо просушенные волосы;

Как сделать начес на длинные волосы? Начес на длинные волосы pixabay.com

Во-первых, перед «операцией» стоит убрать длину, чтобы локоны не мешали и не путались.

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Во-вторых, полезно использовать несмываемый кондиционер, который сделает волосы более мягкими и податливыми. Только не наносите его на прикорневую зону, иначе начесать уже ничего не получится.

В-третьих, вооружитесь большим количеством парикмахерских зажимов (это такие легкие пластиковые или металлические заколки, которые фиксируют волосы в процессе стрижки или пока идет укладка или окрашивание). Они помогут избежать все той же запутанности и сократят время, которое нужно потратить на начес.

Как сделать начес на короткие волосы? Начес на короткие волосы pixabay.com

Плотность начеса зависит от толщины отделяемой пряди. Чем тоньше пряди, тем плотнее будет начес.

Отделяем прядь необходимой толщины, оттягиваем ее перпендикулярно голове.

Выполняем начес от кончиков с окончательным акцентом на корнях.

Хитрость заключается в том, что предыдущую и последующую прядь необходимо подчесать вместе. В таком случае каркас прически будет плотным и дольше продержится.

Выполняем процедуру по всей голове, сначала начесывая макушку и затылок, затем виски и челку.

Сбрызгиваем начес лаком, но не интенсивно.

Щёткой приглаживаем кончики волос, создавая силуэт укладки.

Длинным хвостиком поправляем отдельные пряди для более естественного вида прически. С этой же целью некоторые пряди укладывают руками.

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