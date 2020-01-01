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Бьюти-инструкция: как сделать начес на волосах в домашних условиях

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Ivona делится полезной техникой, как сделать модную прическу-начес на волосах.
Бьюти-инструкция: как сделать начес на волосах в домашних условиях
Бьюти-инструкция: как сделать начес на волосах в домашних условиях
pixabay.com

Как сделать начес самой себе?

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В том, чтобы сделать начес самостоятельно, нет ничего особенно сложного. Начните с азов — подберите инструменты, которые помогут тебе это сделать. Вот что нужно будет обязательно:

  • лак или мусс подвижной фиксации;
  • две расчески (тонкая с зубчиками и обычная «массажка», лучше деревянная);
  • только что вымытые, но хорошо просушенные волосы;

Как сделать начес на длинные волосы?

Начес на длинные волосы
Начес на длинные волосы
pixabay.com

Во-первых, перед «операцией» стоит убрать длину, чтобы локоны не мешали и не путались.

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Во-вторых, полезно использовать несмываемый кондиционер, который сделает волосы более мягкими и податливыми. Только не наносите его на прикорневую зону, иначе начесать уже ничего не получится.

В-третьих, вооружитесь большим количеством парикмахерских зажимов (это такие легкие пластиковые или металлические заколки, которые фиксируют волосы в процессе стрижки или пока идет укладка или окрашивание). Они помогут избежать все той же запутанности и сократят время, которое нужно потратить на начес.

Как сделать начес на короткие волосы?

Начес на короткие волосы
Начес на короткие волосы
pixabay.com

  • Плотность начеса зависит от толщины отделяемой пряди. Чем тоньше пряди, тем плотнее будет начес.
  • Отделяем прядь необходимой толщины, оттягиваем ее перпендикулярно голове.
  • Выполняем начес от кончиков с окончательным акцентом на корнях.
  • Хитрость заключается в том, что предыдущую и последующую прядь необходимо подчесать вместе. В таком случае каркас прически будет плотным и дольше продержится.
  • Выполняем процедуру по всей голове, сначала начесывая макушку и затылок, затем виски и челку.
  • Сбрызгиваем начес лаком, но не интенсивно.
  • Щёткой приглаживаем кончики волос, создавая силуэт укладки.
  • Длинным хвостиком поправляем отдельные пряди для более естественного вида прически. С этой же целью некоторые пряди укладывают руками.  

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Теги: как сделать начес на волосах, начес на короткие волосы, начес на длинные волосы, прически 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net
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