Бьюти-инструкция: как сделать начес на волосах в домашних условиях
Как сделать начес самой себе?
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В том, чтобы сделать начес самостоятельно, нет ничего особенно сложного. Начните с азов — подберите инструменты, которые помогут тебе это сделать. Вот что нужно будет обязательно:
- лак или мусс подвижной фиксации;
- две расчески (тонкая с зубчиками и обычная «массажка», лучше деревянная);
- только что вымытые, но хорошо просушенные волосы;
Как сделать начес на длинные волосы?
Во-первых, перед «операцией» стоит убрать длину, чтобы локоны не мешали и не путались.
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Во-вторых, полезно использовать несмываемый кондиционер, который сделает волосы более мягкими и податливыми. Только не наносите его на прикорневую зону, иначе начесать уже ничего не получится.
В-третьих, вооружитесь большим количеством парикмахерских зажимов (это такие легкие пластиковые или металлические заколки, которые фиксируют волосы в процессе стрижки или пока идет укладка или окрашивание). Они помогут избежать все той же запутанности и сократят время, которое нужно потратить на начес.
Как сделать начес на короткие волосы?
- Плотность начеса зависит от толщины отделяемой пряди. Чем тоньше пряди, тем плотнее будет начес.
- Отделяем прядь необходимой толщины, оттягиваем ее перпендикулярно голове.
- Выполняем начес от кончиков с окончательным акцентом на корнях.
- Хитрость заключается в том, что предыдущую и последующую прядь необходимо подчесать вместе. В таком случае каркас прически будет плотным и дольше продержится.
- Выполняем процедуру по всей голове, сначала начесывая макушку и затылок, затем виски и челку.
- Сбрызгиваем начес лаком, но не интенсивно.
- Щёткой приглаживаем кончики волос, создавая силуэт укладки.
- Длинным хвостиком поправляем отдельные пряди для более естественного вида прически. С этой же целью некоторые пряди укладывают руками.
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