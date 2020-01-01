Ни в коем случае: 3 вещи, которые вредно делать перед макияжем
Не подбирайте бьюти-средства без учета сочетаемости текстур
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Большинство косметических продуктов — это эмульсии из воды, масла и эмульгатора. Эмульсии делятся на прямые и обратные. Прямые созданы по принципу «масло в воде» (мельчайшие капельки масла в толще воды) — это уходовые кремы, тональные средства на водной основе, тушь для ресниц. Обратные, созданы по принципу «вода в масле»: это стойкие тональные основы, консилеры, водостойкая тушь — такие средства, которые не будут растворяться. Прямые эмульсии отлично увлажняют, но легко растворяются в воде, что сказывается на их стойкости и возможности смешивать и наслаивать на них другие текстуры. Обратные сочетаются между собой и со средствами, обладающими высокой стойкостью и не содержащими воды (базы под макияж, некоторые тональные средства).
Не пользуйтесь агрессивными очищающими средствами перед нанесением макияжа
Беспощадное отшелушивание кожи для идеально ровного тона — главная ошибка, которая сведет все мейкап-усилия на «нет», какими бы профессиональными они ни были. Пилинг перед макияжем может привести к серьезному нарушению гидролипидной мантии, повышенной чувствительности кожи и покраснениям. В результате, кожа будет вынуждена защищаться с повышенной активностью, а это значит, что сальные железы будут работать активнее и выливаться в неприятный блеск в Т-зоне и не только.
Нельзя пренебрегать глубоким увлажнением
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От того, насколько качественно вы подготовите кожу перед нанесением макияжа, зависит его результат. Выбирайте кремы с компонентами и текстурой, подходящие для вашего типа кожи. В их составе всегда ищите следует искать такие увлажняющие водоудерживающие компоненты, как гиалуроновая кислота, масло ши, а также питательные компоненты, работающие как аналог липидного слоя (церамиды, фосфолипиды). Последние два вида компонентов могут стать настоящим спасением для кожи в состоянии обезвоженности и повышенной чувствительности, что часто преследует нас зимой.
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