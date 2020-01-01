Бьюти-советы: как сделать макияж полезным для кожи

Ivona рассказывает, какими средствами нужно пользоваться, чтобы макияж не был вредным для кожи.

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Все мы знаем, что декоративная косметика – не самая полезная. Особенно если у Вас проблемная или чувствительная кожа. Часто тональные кремы и базы под макияж забивают поры и становятся причиной воспалений. Но сейчас многие бренды выпускают декоративные средства с активными компонентами, которые не только позволяют создать идеальный мейк, но и заботятся о красоте и здоровом лице.

Замените тональный на ВВ или СС-крем

Сейчас ВВ и СС-кремы выпускают с ухаживающими компонентами и для разных типов кожи. Например, для жирной и чувствительной стоит выбрать тот, в составе которого есть минералы – они контролируют выработку себума, увлажняют и успокаивают. Для нормальной, сухой и обезвоженной кожи подойдет ВВ-крем с маслами в составе – он глубоко питает и создает защитную пленку.

Замените блеск для на масло для губ

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Масло для губ – прекрасная альтернатива блеску. Благодаря питательным компонентам оно ухаживает за кожей в течение дня, а смотрится так же красиво, как блеск.

Выберите тушь с компонентами для роста

Сама по себе тушь не приносит никакой пользы, поэтому лучше выбирать ту, в составе которой — хорошая ухаживающая формула с пантенолом, кератином, витамином Е. Эти компоненты укрепляют ресницы, делают их более густыми и помогают им расти быстрее.

Используйте консилер для глаз с ухаживающими компонентами

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Найдите консилер с питательными маслами, тонизирующими компонентами и ромашкой, которые быстро справляются со следами усталости, разглаживают морщинки и позволяют создать идеальный макияж глаз.

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