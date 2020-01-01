Важные правила нанесения макияжа, когда кожа шелушится

Ivona делится основными правилами, которые помогут сделать красивый макияж, когда кожа шелушится.

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Шелушение-один из главных признаков обезвоживания кожи лица, причем страдать от него может даже кожа жирного типа. Если она шелушится, лучше всего отказаться от макияжа и дать возможность для восстановления, но если такого варианта нет, выбирайте увлажняющие тональные основы и правильно подготавливайте зону для мейкапа.

1 этап: отшелушивание

Мягкий скраб позволит сгладить ороговевшие чешуйки, но после его нанесения не рекомендуется сильно тереть лицо, так как это еще больше травмирует кожу и только увеличит шелушение. Попытки содрать всю отслоившуюся часть — большая ошибка, которая усугубит ситуацию. Мягкий скраб при деликатном нанесении на лицо позволит сделать шелушения менее заметными.

2 этап: увлажнение

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Один из самых быстрых способов борьбы с шелушениями — это увлажнение и питание при помощи полезных компонентов и минералов. Для того, чтобы макияж с утра лег ровно, необходимо на ночь нанести питательный крем или ночную маску. Так средство проникнет в более глубокие слои кожи и наполнит дерму полезными микроэлементами.

Бьюти-совет для создания красивого макияжа при шелушении: нанесите тональное средство влажным спонжиком. Такой прием обеспечит максимально ровное покрытие и поможет «сгладить» шелушения на лице, не испортив рельеф под косметикой.

3 этап: покрытие

Для сухой кожи необходимо выбирать тональные средства без матового финиша. Также важно отказаться от нанесения пудры, которая еще больше подчеркнет шелушения. Лучше всего выбрать средство на кремовой основе, после которого кожа станет ровной и гладкой. Для того, чтобы закрепить результат и сгладить все недостатки, рекомендуется воспользоваться фиксирующим спреем.

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