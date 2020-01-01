Готовим кожу к холодам: какие средства должны быть в арсенале

Ivona рассказывает об обязательных средствах для защиты кожи, которые у Вас должны быть в зимний период.

Витамины для кожи

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Поскольку кожа обезвоживается и теряет упругость в том числе из-за недостатка питательных веществ, которые удерживают в клетках влагу. Зимой, чтобы восполнить его, можно включить в рацион полезные добавки. Это в первую очередь коллаген — он поддерживает структуру дермы, не давая коже обвисать и морщиниться. Это омега-3 — насыщает кожу полиненасыщенными жирными кислотами, которые формируют стенки клеток и способствуют нормальному обмену веществ в коже.

Увлажняющие кремы

Желательно наносить кремы, особенно с плотной текстурой, за 30 минут до выхода на улицу. Если делать это позже, есть риск только ухудшить состояние кожи. Когда мы выходим на мороз, пока крем еще не до конца впитался, вода в его составе начинает замерзать, кожа покрывается незаметными микротрещинками и обезвоживается. Также зимой лучше утром использовать питательный крем, крем с защитой SPF 15 или 30, а вечером — увлажняющий.

Средства с SPF-защитой

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Средства с SPF нужно использовать зимой так же, как и летом. Хотя воздействие ультрафиолета и снижается, оно не исчезает и все равно повреждает кожу. Если защиту не использовать, процессы старения кожи не получится замедлить. Зимой можно использовать средства с меньшим SPF — от 10 до 20 для жителей городов достаточно — и не наносить их, если выходите на улицу вечером.

Масла для тела

Важно использовать качественные увлажняющие масла, такие как масло кокоса, миндаля, жожоба. Можно использовать масла, в составе которых есть дополнительные питательные компоненты. Это может быть пантенол, который восстанавливает и успокаивает кожу, витамины В, С, Е, которые работают как антиоксиданты, и глицерин, который запечатывает влагу в клетках и препятствует ее испарению.

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