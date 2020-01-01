Не только летом: почему солнцезащитные средства нужны круглый год

Ivona рассказывает, почему солнцезащитными средствами нужно пользоваться не только летом.

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Солнце —один из главных врагов молодости кожи. Чтобы защититься от его негативного воздействия, косметологи советуют каждое утро наносить санскрин с максимально возможной защитой, вне зависимости от времени года.

Вне зависимости от того, есть на улице солнце или нет, нельзя забывать о защите кожи от ультрафиолетовых лучей. Даже в пасмурный день необходимо использовать солнцезащитные средства или хотя бы тональную основу c SPF-фактором. На последнюю особо надеяться не стоит: обычно декоративную косметику мы наносим тонким слоем, которого недостаточно для полноценной защиты кожи. Для города, где солнце не такое активное, советуем выбирать дневной крем с SPF 30.

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В основе любого солнцезащитного средства лежат УФ-фильтры. Они могут быть как физические, так и химические. К физическим, или, по-другому, органическим, относят диоксид титана и оксид цинка. Обычно девушки жалуются на то, что средства с физическими фильтрами плохо распределяются по коже и оставляют белые следы. В средствах с химическими фильтрами у производителей есть свобода движений— за счет используемых эмолентов и фильтров они могут сделать текстуру средства более легкой. Но важно помнить о том, что солнцезащитные средства на физических или химических фильтрах должны наноситься толстым слоем — примерно чайную ложку.

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