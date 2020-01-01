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Против раздражений и воспалений: как правильно пользоваться полотенцем для лица

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Ivona делится советами, которые помогут избежать попадания бактерий на Ваше лицо благодаря правильному использованию полотенца.
Против раздражений и воспалений: как правильно пользоваться полотенцем для лица
Против раздражений и воспалений: как правильно пользоваться полотенцем для лица
pinterest.com

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Чистая после умывания кожа уязвима для различного рода бактерий. И Вы точно слышали о том, что главный рассадник микробов – это полотенце. Многие дерматологи вообще советуют от него отказаться. Но на самом деле вытирать лицо полотенцем можно, главное — выбрать подходящее и правильно его использовать.

Выберите полотенце только для лица

Для лица должно быть отдельное полотенце. Ни в коем случае не вытирайте им другие части тела, иначе бактерии с них попадут на чувствительную кожу и могут вызвать акне и воспаления.

Регулярно меняйте полотенце

Менять полотенце следует раз в два дня и при этом не забывать его правильно сушить.

Правильно сушите полотенце

После того, как умылись и вытерли лицо полотенцем, ни в коем случае не оставляйте его сушиться в ванной – в теплой влажной среде в ткани будут размножаться бактерии, что скажется на твоей коже. Также специалисты рекомендуют вешать полотенце на сушилку в комнате или на балконе.

Как выбрать полотенце для лица

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Конечно, самые приятные полотенца – мягкие и пушистые, но именно они могут навредить коже. В их ворсинках живут микробы, которые прячутся так глубоко, что остаются на месте даже после стирки. Кроме того, ворс часто травмирует кожу и может стать причиной сильного раздражения. Лучше выбрать шелковое полотенце – эта ткань очень мягкая и гладкая, она идеально подходит для чувствительной кожи, в ней не живут бактерии, а еще она быстро сохнет.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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