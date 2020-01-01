Ivona рассказывает, как долго можно хранить декоративную косметику, и как понять, что с ней пора попрощаться.

Время вышло: как понять, что косметику пора выкидывать pinterest.com

Уход за кожей ─ читайте этикетку Уходовые средства pinterest.com

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Несколько действенных лайфхаков: помечайте дату открытия вашего продукта — время идет быстрее, чем вы думаете; если продукт находится в банке, используйте лопаточку или ватный диск, чтобы добраться до него, а не пальцы; если кожу после нанесения средства жжет или покалывает ─ смывайте и выбрасывайте; когда что-то изменилось в цвете и/или запахе продукта, от него тоже лучше избавиться.

Тушь для ресниц ─ 3-6 месяцев Тушь для ресниц pinterest.com

Здесь все очень четко — три месяца при ежедневном использовании и шесть месяцев в режиме «от случая к случаю». Темный влажный тюбик — отличный рассадник для бактерий. Так что по истечении указанного срока любимую тушь придется выбросить.

Помада и блеск для губ ─ 2 года Помада и блеск для губ pinterest.com

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Главным сигналом к расставанию должно быть неравномерное распределение пигмента на губах или слишком сухая текстура (в случае блеска для губ основным сигналом будет излишняя липкость и тягучесть).

Кисти для макияжа ─ около 5-7 лет Кисти для макияжа pinterest.com

Главное-правильный уход. Прощайтесь с инструментами для макияжа только тогда, когда они начнут терять ворс. А чтобы это случилось как можно позже, каждые две недели нужно устраивать кисточкам банный день. Кисти, которые используются для макияжа глаз, - желательно мыть после каждого использования.

Тональные основы, консилеры ─ 1 год Тональные основы, консилеры pinterest.com

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Жидкие тональные средства и консилеры должны покинуть вас через год после использования. Посмотрите на флакон при дневном свете, и если масло поднялось на поверхность, а консистенция стала менее плотной, значит, пришло время сделать замену. Тональные кремы не рассчитаны на вечность. С пудрой история немного другая: она может спокойно прослужить до двух лет, поскольку в сухой среде бактерии не размножаются так быстро, как в жидкой. Это касается и румян, а также бронзирующих средств.

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