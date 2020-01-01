Основные правила ухода за кожей в отопительный сезон

Ivona делится главными правилами в уходе за кожей в холодную пору.

Контролируйте уровень влажности в помещении

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Зимой воздух в квартире или доме очень сухой. Поэтому советуем использовать бытовые увлажнители воздуха и почаще проветривать. Если нет увлажнителя воздуха, вешайте влажные полотенца на батареи и периодически их меняйте – эффект будет идентичным.

Поменяйте агрессивные очищающие средства на более мягкие

Для зимы выбирайте мягкие пенки и очищающие бальзамы – они бережно удаляют загрязнения, успокаивают, восстанавливают защитный барьер кожи и запечатывают влагу внутри за счет питательных компонентов.

Пейте достаточное количество воды

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В сезон отопления нужно выпивать чуть больше воды, чем обычно, ведь кожа выглядит еще хуже, когда организм обезвожен. Также желательно уменьшить количество кофе и черного чая, а также сократить количество напитков с кофеином – в период отопления они вытягивают еще больше влаги из кожи.

Используйте питательный крем или косметическое масло для лица

Для сезона отопления лучше подобрать питательный крем для своего типа кожи, который будет увлажнять 24/7. Также косметическое масло шиповника идеально подойдет для зимы – оно восстанавливает липидный барьер кожи, снимает раздражение и борется с сухостью.

Увлажняйте кожу губ и рук по мере необходимости

Как только Вы заметили, что кожа губ и рук сохнет, сразу нанесите бальзам и крем – это избавит их от дальнейшего шелушения и трещинок. Лучше всего иметь несколько бальзамов или гигиенических помад: как в сумке, так и в карманах верхней одежды.

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