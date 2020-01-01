Кайли Дженнер в пуховике оверсайз для ежедневных зимних выходов.

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Юная красотка Кайли Дженнер основательно готовится к подбору гардероба на зиму, иначе не объяснить покупку столь гигантского пуховика с высоким воротом и широкими рукавами. В такой куртке вовсе не страшно будет заночевать в лесу в мороз (но не советуем), или долго гулять по зимнему городу.

Пуховик или одеяло: Кайли Дженнер в уютном образе для зимних прогулок instagram.com/kyliejenner

Но если без шуток, пуховик выглядит достаточно уютно и стильно. Чтобы разнообразить свой повседневный образ, звезда дополнила наряд белоснежной ультрамодной сумкой Bottega Veneta на цепи и солнцезащитными очками в белой оправе.

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