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Пуховик или одеяло: Кайли Дженнер в уютном образе для зимних прогулок

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Кайли Дженнер в пуховике оверсайз для ежедневных зимних выходов.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
pinterest.com

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Юная красотка Кайли Дженнер основательно готовится к подбору гардероба на зиму, иначе не объяснить покупку столь гигантского пуховика с высоким воротом и широкими рукавами. В такой куртке вовсе не страшно будет заночевать в лесу в мороз (но не советуем), или долго гулять по зимнему городу.

Пуховик или одеяло: Кайли Дженнер в уютном образе для зимних прогулок
Пуховик или одеяло: Кайли Дженнер в уютном образе для зимних прогулок
instagram.com/kyliejenner

Но если без шуток, пуховик выглядит достаточно уютно и стильно. Чтобы разнообразить свой повседневный образ, звезда дополнила наряд белоснежной ультрамодной сумкой Bottega Veneta на цепи и солнцезащитными очками в белой оправе.

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Теги: Кайли Дженнер, семейство Кардашьян, образ звезды, пуховик оверсайз
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Источник: ivonа bigmir)net

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