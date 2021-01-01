Актуально всегда: почему лучше выбирать последний ряд в самолете
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При регистрации или бронировании билета на самолет, многие не хотят занимать места в последних рядах самолета.
Считается, что в конце воздушного судна больше трясет во время турбулентности. Но у этого места есть не только минусы, но и плюсы. Рассказываем подробнее.
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На период пандемии авиакомпании запретили пассажирам стоять в очереди в туалет. С задних сидений лучше видно, когда кабинка наконец освободилась. К тому же, у вас будет более легкий доступ к комнате стюардессы, имея такую близость – вам будет легко обратиться за добавкой или по какому-то вопросу.
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Существует мнение, что на заднем сидении самолета безопаснее, но увы, это лишь гипотеза. Как же на самом деле – не знает никто, статистики нет, так что можно придерживаться и дальше позиции, что сидеть в последних рядах намного безопасней.
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