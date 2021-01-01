Эта информация пригодится всем путешественникам в любое время года .

Актуально всегда: почему лучше выбирать последний ряд в самолете freepik.com

Читай также: Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей

При регистрации или бронировании билета на самолет, многие не хотят занимать места в последних рядах самолета.

Считается, что в конце воздушного судна больше трясет во время турбулентности. Но у этого места есть не только минусы, но и плюсы. Рассказываем подробнее.

Актуально всегда: почему лучше выбирать последний ряд в самолете freepik.com

Наличие карты лояльности определенной авиакомпании дает вам шанс попасть бесплатно в бизнес-класс. Для этого вам нужно выбрать место сзади в экономе. Если возникнет ситуация, что в эконом продали больше билетов, то пассажиров с картой могут пересадить в бизнес. Согласитесь, отличная и заманчивая перспектива.

Актуально всегда: почему лучше выбирать последний ряд в самолете freepik.com

Читай также: Какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии

На период пандемии авиакомпании запретили пассажирам стоять в очереди в туалет. С задних сидений лучше видно, когда кабинка наконец освободилась. К тому же, у вас будет более легкий доступ к комнате стюардессы, имея такую близость – вам будет легко обратиться за добавкой или по какому-то вопросу.

Актуально всегда: почему лучше выбирать последний ряд в самолете freepik.com

Читай также: Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря 2020 года

Существует мнение, что на заднем сидении самолета безопаснее, но увы, это лишь гипотеза. Как же на самом деле – не знает никто, статистики нет, так что можно придерживаться и дальше позиции, что сидеть в последних рядах намного безопасней.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.