Нацотбор Евровидения-2019: Braii презентовали клип на конкурсную песню

Украинская группа Braii опубликовала клип на песню "Maybe".

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Претенденты на победу в Нацотборе на "Евровидение-2019" - группа Braii – представили свою конкурсную песню и клип. Новое видео появилось на канале коллектива в Youtubе.

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Ролик для Braii снимала украинский режиссер Таня Муиньо, известная по сотрудничеству с Монатиком. В клипе солистка группы Оксана Брызгалова предстает в довольно пикантном образе. Сначала девушка принимает ванну в соблазнительном платье, а вскоре, после мистических ритуалов со свечами, идет под венец в черном платье.

«Maybe» — это песня о пространстве вариантов, где одно случайное действие может изменить всю твою жизнь. Тема фатализма нашла продолжение и в клипе, - говорится в описании к видео.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, пройдет второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В нем примут участие 8 групп и сольных исполнителей.