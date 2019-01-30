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Ти така одна: Александр Пономарев выпустил лирическую песню

Комментариев: 1
Ко Дню всех влюбленных популярный украинский певец презентовал лирическое видео на песню "Ти така одна" .
Ти така одна: Александр Пономарев выпустил лирическую песню
Ти така одна: Александр Пономарев выпустил лирическую песню
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Известный украинский исполнитель Александр Пономарев ко Дню всех влюбленных выпустил новую песню "Ти така одна". Видео появилось на канале исполнителя в Youtube.

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Лирический трек 45-летний артист записал вместе с группой ADAM, которая также занималась аранжировкой сингла.

Поклонники Пономарева отметили, что новая песня напоминает "старые добрые времена", когда певец выпускал лишь трогательные композиции о любви.

Ранее сообщалось, что украинский канал-транслятор не покажет выступления первых участников второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2019".

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Теги: Александр Пономарев, шоубиз, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Пономариха  (аноним)  16.02.2019, 16:03
Оценка:  0
Пономариха
Ти тоже редкий педiк!
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