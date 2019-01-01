Нацотбор на "Евровидение-2019": участники второго полуфинала

В субботу, 16 февраля, пройдет второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В нем примут участие 8 групп и сольных исполнителей.

В субботу, 16 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший пройдет второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.

Читай также: Нацотбор на Евровидение 2019: результаты первого полуфинала

За право представлять нашу страну будут бороться восемь исполнителей, а именно Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz.

Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Порядок выступлений участников второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“

Читай также: Пыталась получить посвідку на проживання“: Участница YUKO написала о гражданстве России Ivan NAVI ANNA MARIA KAZKA KiRA MAZUR LAUD KHAYAT Braii Freedom Jazz

Участники второго полуфинала Нацотбора instagram.com/eurovision.ua

Песни участников второго полуфинала Нацотбора

Ivan Navi - All For The Love

ANNA MARIA – My Road

KAZKA- Apart

KiRA MAZUR - Дихати

LAUD - 2 дні

KHAYAT - Ever

Braii - Maybe

Freedom jazz - Сupidon

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.