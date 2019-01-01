Нацотбор на "Евровидение-2019": участники второго полуфинала
В субботу, 16 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший пройдет второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.
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За право представлять нашу страну будут бороться восемь исполнителей, а именно Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz.
Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.
Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Порядок выступлений участников второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“
Читай также: Пыталась получить посвідку на проживання“: Участница YUKO написала о гражданстве РоссииIvan NAVI
- ANNA MARIA
- KAZKA
- KiRA MAZUR
- LAUD
- KHAYAT
- Braii
- Freedom Jazz
Песни участников второго полуфинала Нацотбора
- Ivan Navi - All For The Love
- ANNA MARIA – My Road
- KAZKA- Apart
- KiRA MAZUR - Дихати
- LAUD - 2 дні
- KHAYAT - Ever
- Braii - Maybe
- Freedom jazz - Сupidon
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.
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