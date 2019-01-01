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Нацотбор на "Евровидение-2019": участники второго полуфинала

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В субботу, 16 февраля, пройдет второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В нем примут участие 8 групп и сольных исполнителей.
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники второго полуфинала
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники второго полуфинала
instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 16 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший пройдет второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.

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За  право представлять нашу страну будут бороться восемь исполнителей, а именно Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz.

Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Порядок выступлений участников второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“

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    Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

Участники второго полуфинала Нацотбора
Участники второго полуфинала Нацотбора
instagram.com/eurovision.ua

Песни участников второго полуфинала Нацотбора

  • Ivan Navi - All For The Love

  • ANNA MARIA – My Road

  • KAZKA- Apart

 

  • KiRA MAZUR - Дихати

  • LAUD  - 2 дні

  • KHAYAT - Ever

  • Braii -  Maybe

  • Freedom jazz - Сupidon

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.

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Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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