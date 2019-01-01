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Нацотбор на "Евровидение-2019": украинцам не покажут выступления полуфиналистов

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Украинский канал-транслятор не покажет выступления первых участников второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2019".
Нацотбор на "Евровидение-2019": украинцам не покажут выступления полуфиналистов
Нацотбор на "Евровидение-2019": украинцам не покажут выступления полуфиналистов
stb.ua

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Сегодня, 16 февраля, состоится второй полуфинал Нацотбора на “Евровидение-2019“. Однако его не покажут в запланированное время, а зрители не увидят выступления нескольких участников. Подробности читайте далее в материале.

Участники второго полуфинала Нацотбора
Участники второго полуфинала Нацотбора
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Национальные отборы на "Евровидение-2019" транслируют два телеканала - СТБ и UA.Перший. Известно, что UA.Перший принял решение показывать конкурс с 19:55, а не с 19:00. Причиной стала прямая трансляция Кубка мира по биатлону. Из-за этого зрители не смогут увидеть выступления первых четырех участников: Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR.

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В эфире Суспільного телеканала UA: Перший и на сайте UA: Перший нацотбор будет транслироваться с 19:55, сразу после завершения прямой трансляции Кубка мира по биатлону. Однако полная трансляция нацотбора будет доступна на цифровых платформах Суспільного: на YouTube и в социальных сетях, - говорится в сообщении телеканала.

Некоторых участников второго полуфинала такое решение канала возмутило. Так, например, в команде конкурсанта Ivan NAVI, который будет выступать первым, рассказали, что участников не предупредили заранее об изменениях во времени трансляции, а “просто сегодня запостили новость в своих медиа“.

О том, как будет проходить второй полуфинал Нацотбора на “Евровидение-2019“, читайте здесь.

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Теги: Нацотбор, Евровидение 2019, новости
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