Лобода раскрыла все тайны съемок клипа "Instadrama"

Певица показала, как снимали новую видеоработу.

13 февраля скандальная украинская певица Светлана Лобода презентовала клип на песню “Instadrama“. Артистка продолжает делиться с поклонниками кадрами со сьемок видео.

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Так, недавно певица опубликовала в Instagram ролик с небольшими отрывками с бекстейджей.

“Я наш фотоальбом листаю #makingof #instadrama Любовь ... она такая“, - написала Лобода в новом посте.

Напомним, ранее Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате.