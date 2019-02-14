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Лобода раскрыла все тайны съемок клипа "Instadrama"

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Певица показала, как снимали новую видеоработу.
Лобода раскрыла все тайны съемок клипа "Instadrama"
Лобода раскрыла все тайны съемок клипа "Instadrama"
instagram.com/lobodaofficial

13 февраля скандальная украинская певица Светлана Лобода презентовала клип на песню “Instadrama“. Артистка продолжает делиться с поклонниками кадрами со сьемок видео.

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Так, недавно певица опубликовала в Instagram ролик с небольшими отрывками с бекстейджей.

“Я наш фотоальбом листаю #makingof #instadrama Любовь ... она такая“, - написала Лобода в новом посте.

Напомним, ранее Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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