Лобода раскрыла все тайны съемок клипа "Instadrama"
Певица показала, как снимали новую видеоработу.
13 февраля скандальная украинская певица Светлана Лобода презентовала клип на песню “Instadrama“. Артистка продолжает делиться с поклонниками кадрами со сьемок видео.
Читай также: Лобода презентовала клип “Инстадрама“
Так, недавно певица опубликовала в Instagram ролик с небольшими отрывками с бекстейджей.
“Я наш фотоальбом листаю #makingof #instadrama Любовь ... она такая“, - написала Лобода в новом посте.
Напомним, ранее Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате.
Полная версия правил