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Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате

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В сети обсуждают сходство клипов "Королева ночи" и "Instadrama".
Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате
Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова заметила, что образ Светланы Лободы в новом клипе “Instadrama“ очень напоминает образ  ее самой в клипе “Королева ночи“.

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Об этом Полякова написала на своей странице в Instagram. Певица опубликовала в соцсети сравнительные снимки двух образов.

“Королева ночи? Совпадение?“, - подписала кадры певица.

Отметим, что подписчики Поляковой также заметили плагиат.

“Когда смотрела клип Лободы, сразу об этом подумала“, “Хочет быть популярней , и крадёт чужие идеи“, “У Лободы нет фантазии, косит под Полякову“, - пишут в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#королеваночи? Совпадение?

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, ранее Светлана Лобода выпустила новый клип на песню “Instadrama“.

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Теги: Оля Полякова, Светлана Лобода, Плагиат
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Источник: Ivona.bigmir.net

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