Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате

В сети обсуждают сходство клипов "Королева ночи" и "Instadrama".

Популярная украинская певица Оля Полякова заметила, что образ Светланы Лободы в новом клипе “Instadrama“ очень напоминает образ ее самой в клипе “Королева ночи“.

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Об этом Полякова написала на своей странице в Instagram. Певица опубликовала в соцсети сравнительные снимки двух образов.

“Королева ночи? Совпадение?“, - подписала кадры певица.

Отметим, что подписчики Поляковой также заметили плагиат.

“Когда смотрела клип Лободы, сразу об этом подумала“, “Хочет быть популярней , и крадёт чужие идеи“, “У Лободы нет фантазии, косит под Полякову“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода выпустила новый клип на песню “Instadrama“.