Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате
В сети обсуждают сходство клипов "Королева ночи" и "Instadrama".
Популярная украинская певица Оля Полякова заметила, что образ Светланы Лободы в новом клипе “Instadrama“ очень напоминает образ ее самой в клипе “Королева ночи“.
Читай также: Оля Полякова пожаловалась, что не может запомнить пароль от карточки мужа
Об этом Полякова написала на своей странице в Instagram. Певица опубликовала в соцсети сравнительные снимки двух образов.
“Королева ночи? Совпадение?“, - подписала кадры певица.
Отметим, что подписчики Поляковой также заметили плагиат.
“Когда смотрела клип Лободы, сразу об этом подумала“, “Хочет быть популярней , и крадёт чужие идеи“, “У Лободы нет фантазии, косит под Полякову“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Светлана Лобода выпустила новый клип на песню “Instadrama“.
Полная версия правил