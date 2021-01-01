ТОП-10 звезд, которые плохо учились в школе из-за дислексии

Кто из знаменитостей так и не смог научиться хорошо читать и писать.

Многие знаменитости не любят рассказывать о своих школьных годах и все из-за того, что они подвергались издевательствам со стороны одноклассников. Сегодня мы расскажем о тех звездах, которых дразнили сверстники из-за дислексии (нарушение способности к овладению навыками чтения и письма).

Том Круз

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Звезде «Миссии невыполнимой» дислексия передалась по наследству. Том, как и его мама с сестрами, с трудом различал буквы. Некоторое время будущая знаменитость даже учился в специализированном классе. По словам Круза, с расстройством ему помогли справится саентология и актерство.

Дженнифер Энистон

Одна из самых успешных актрис современности в юности считала себе глупой из-за трудностей в обучении. Дислексию у звезды «Друзей» впервые заподозрили на приеме в окулиста, когда Дженнифер не смогла прочесть текст и ответить по нему на вопросы. Чтобы научиться жить с этим недугом Энистон была вынуждена обратиться к специалистам.

Орландо Блум

Британский актер в одном из интервью заявил, что у него больше проблем с изучением сценария и запоминанием слов, чем у других. И все из-за дислексии, которой знаменитость страдает с детства. Тем не менее, расстройство не помешало ему выучить французский язык.

Кира Найтли

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Диагноз «Дислексия в легкой форме» Найтли поставили в 6-летнем возрасте. Справиться с заболеванием знаменитости помогло желание иметь собственного агента, как у ее родителей-актеров. Мама и папа Киры пообещали исполнит ее просьбу, если она будет прилежно учиться. В настоящее время актриса неплохо читает, однако иногда длинные слова даются ей с трудом. По словам Киры, она поборола болезнь с помощью творчества Джейн Остин, а точнее сценария Эммы Томпсон по книге «Разум и чувства».

Кира Найтли Getty Images

Киану Ривз

Звезда «Матрицы» в детстве страдал от дислексии и часто менял школы из-за насмешек одноклассников. Сверстники называли будущего актера «отсталым». Нормально читать Ривз научился в старших классах, а помогли ему в этом логопеды. Правда, выпускные экзамены Киану все равно провалил и остался без школьного аттестата.

Киану Ривз Getty Images

Стивен Спилберг

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Знаменитый режиссер в детстве подвергался насмешкам одноклассников из-за того, что он с трудом научился читать на два года позже, чем его сверстники. В школе его обзывали глупым и лентяем. Официально диагноз «дислексия» Стивену поставили, когда ему было уже 61 год.

Стивен Спилберг Getty Images

Вупи Голдберг

Эта актриса так и не смогла окончить школу. В 14-летнем возрасте будущая кинозвезда бросила учебы из-за проблем с чтением. Сверстники обзывали Вупи заторможенной и тупицей.

Шер

У знаменитой певицы и актрисы – запущенный случай дислексии. Звезда не только имела проблемы с алфавитом, но и с трудом разбиралась в цифрах. Шер научилась различать «6» и «9», а вот с чтением у артистки не сложилось.

Энтони Хопкинс

В детстве обладатель «Оскара» страдал дислексией и не мог полноценно учиться. В 15-летнем возрасте Энтони решил бросить школу, чтобы заниматься тем, что у нее великолепно получается – музыкой и рисованием. Позже состоялось знакомство с актером Ричардом Бертоном, который переубедил юного Энтони попробовать актерство.

Том Холланд

Исполнителю роли Человека-Паука поставили диагноз «дислексия», когда ему было семь лет. Отец актера отправил его в частную школу в надежде, что педагоги помогут Тому освоить чтение. В одном из интервью 25-летний Холланд признался, что еще не до конца научился справляться с болезнью.

«Если вы попросите меня написать «Because», я напишу без ошибок. Но когда вы дадите мне этот листок через несколько минут и попросите прочитать написанное на нем слово, боюсь, я не справлюсь», - рассекретил актер.

Автор: Наталия Коваленко

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