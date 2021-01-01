ТОП-10 звезд, которые в прошлом были учителями
Менее чем через две недели стартует новый учебный год. Накануне Первого сентября Ivona решила вспомнить знаменитостей, чья карьера начиналась с учительской. Рассказываем, у кого из звезд есть опыт работы школьным учителем или преподавателем в университете.
Хью Джекман
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До того, как стать успешным актером, Хью год проработал учителем физкультуры. Джекман преподавал в престижной школы Аппингхем.
Мэттью МакКонахи
В 2019 году голливудский актер получил должность преподавателя на факультете радио и телевидения в Техасском университете.
Анджелина Джоли
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Знаменитая кинозвезда была приглашенным профессором в Лондонской школе экономики. Джоли вела магистерский курс «Женщины, мир и безопасность». Также у нее есть опыт чтения лекций в Джорджтаунском университете.
Шерил Кроу
Девятикратная обладательница «Грэмми», американская кантри-исполнительница Шерил Кроу два года обучала музыке пятые и шестые классы школы города Фентон.
Джон Хамм
В начале девяностых звезда сериала «Безумцы» ненадолго вернулся в свою среднюю школу Джона Барроуза в Ладю (Миссури), чтобы преподавать там актерское мастерство в восьмом классе.
Джоан Роулинг
Создательница «Гарри Поттера» в девяностых преподавала студентам английский язык и литературу в Португалии.
Потап
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Украинский рэпер по первому образованию учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию. В одном из интервью музыкант признался, что проходил практику в одной из столичных школ и даже преподавал в классе, где училась Санта Димопулос.
Стинг
Знаменитый британский исполнитель после окончания университета два года был учителем в Католической школе Сент-Пол в Крэмлингтоне. Артист преподавал английский язык.
Сильвестр Сталлоне
Звезда серии фильмов «Рокки» и «Рэмбо» в шестидесятых годах работал учителем физкультуры в Американском колледже в Швейцарии.
Стивен Кинг
«Король ужасов» в начале семидесятых годов работал учителем английского языка в школе города Хэмпден (штат Мэн).
Автор: Наталия Коваленко
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