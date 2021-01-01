Узнайте, кто из знаменитостей ранее преподавал в школе или университете.

ТОП-10 звезд, которые в прошлом были учителями Getty Images

Менее чем через две недели стартует новый учебный год. Накануне Первого сентября Ivona решила вспомнить знаменитостей, чья карьера начиналась с учительской. Рассказываем, у кого из звезд есть опыт работы школьным учителем или преподавателем в университете.

Хью Джекман

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До того, как стать успешным актером, Хью год проработал учителем физкультуры. Джекман преподавал в престижной школы Аппингхем.

Хью Джекман Getty Images

Мэттью МакКонахи

В 2019 году голливудский актер получил должность преподавателя на факультете радио и телевидения в Техасском университете.

Мэттью МакКонахи Getty Images

Анджелина Джоли

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Знаменитая кинозвезда была приглашенным профессором в Лондонской школе экономики. Джоли вела магистерский курс «Женщины, мир и безопасность». Также у нее есть опыт чтения лекций в Джорджтаунском университете.

Анджелина Джоли Getty Images

Шерил Кроу

Девятикратная обладательница «Грэмми», американская кантри-исполнительница Шерил Кроу два года обучала музыке пятые и шестые классы школы города Фентон.

Шерил Кроу Getty Images

Джон Хамм

В начале девяностых звезда сериала «Безумцы» ненадолго вернулся в свою среднюю школу Джона Барроуза в Ладю (Миссури), чтобы преподавать там актерское мастерство в восьмом классе.

Джон Хамм Getty Images

Джоан Роулинг

Создательница «Гарри Поттера» в девяностых преподавала студентам английский язык и литературу в Португалии.

Джоан Роулинг Getty Images

Потап

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Украинский рэпер по первому образованию учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию. В одном из интервью музыкант признался, что проходил практику в одной из столичных школ и даже преподавал в классе, где училась Санта Димопулос.

Потап instagram.com/realpotap

Стинг

Знаменитый британский исполнитель после окончания университета два года был учителем в Католической школе Сент-Пол в Крэмлингтоне. Артист преподавал английский язык.

Стинг Getty Images

Сильвестр Сталлоне

Звезда серии фильмов «Рокки» и «Рэмбо» в шестидесятых годах работал учителем физкультуры в Американском колледже в Швейцарии.

Сильвестр Сталлоне Getty Images

Стивен Кинг

«Король ужасов» в начале семидесятых годов работал учителем английского языка в школе города Хэмпден (штат Мэн).

Стивен Кинг Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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