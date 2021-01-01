Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТОП-10 звезд, которые в прошлом были учителями

Комментариев: 0
Узнайте, кто из знаменитостей ранее преподавал в школе или университете.
ТОП-10 звезд, которые в прошлом были учителями
ТОП-10 звезд, которые в прошлом были учителями
Getty Images

Менее чем через две недели стартует новый учебный год. Накануне Первого сентября Ivona решила вспомнить знаменитостей, чья карьера начиналась с учительской. Рассказываем, у кого из звезд есть опыт работы школьным учителем или преподавателем в университете.

Хью Джекман

Читай также: ТОП-5 украинских песен, которые слушают во всем мире

До того, как стать успешным актером, Хью год проработал учителем физкультуры. Джекман преподавал в престижной школы Аппингхем.

Хью Джекман
Хью Джекман
Getty Images

Мэттью МакКонахи

В 2019 году голливудский актер получил должность преподавателя на факультете радио и телевидения в Техасском университете.

Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Getty Images

Анджелина Джоли

Читай также: Как выглядят школы, в которых учатся дети украинских звезд

Знаменитая кинозвезда была приглашенным профессором в Лондонской школе экономики. Джоли вела магистерский курс «Женщины, мир и безопасность». Также у нее есть опыт чтения лекций в Джорджтаунском университете.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Getty Images

Шерил Кроу

Девятикратная обладательница «Грэмми», американская кантри-исполнительница Шерил Кроу два года обучала музыке пятые и шестые классы школы города Фентон.

Шерил Кроу
Шерил Кроу
Getty Images

Джон Хамм

В начале девяностых звезда сериала «Безумцы» ненадолго вернулся в свою среднюю школу Джона Барроуза в Ладю (Миссури), чтобы преподавать там актерское мастерство в восьмом классе.

Джон Хамм
Джон Хамм
Getty Images

Джоан Роулинг

Создательница «Гарри Поттера» в девяностых преподавала студентам английский язык и литературу в Португалии.

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг
Getty Images

Потап

Читай также: Звездные отличники и двоечники: Как знаменитости учились в школе

Украинский рэпер по первому образованию учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию. В одном из интервью музыкант признался, что проходил практику в одной из столичных школ и даже преподавал в классе, где училась Санта Димопулос.

Потап
Потап
instagram.com/realpotap

Стинг

Знаменитый британский исполнитель после окончания университета два года был учителем в Католической школе Сент-Пол в Крэмлингтоне. Артист преподавал английский язык.

Стинг
Стинг
Getty Images

Сильвестр Сталлоне

Звезда серии фильмов «Рокки» и «Рэмбо» в шестидесятых годах работал учителем физкультуры в Американском колледже в Швейцарии.

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Getty Images

Стивен Кинг

«Король ужасов» в начале семидесятых годов работал учителем английского языка в школе города Хэмпден (штат Мэн).

Стивен Кинг
Стивен Кинг
Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Хью Джекман, Мэттью Макконахи, Анджелина Джоли, Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Потап, Сильвестр Сталлоне, Стинг, учителя, первое сентября, школа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь