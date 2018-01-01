ТОП-5 украинских песен, которые слушают во всем мире

Накануне Дня Независимости вспоминаем самые популярные песни на украинском языке.

На следующей неделе наша страна отметит 30-летие со дня провозглашения Независимости. Накануне праздника Ivona вспоминает главные достижение Украины. И сегодня мы расскажем об украинских музыкальных композициях, которые знают во многих странах мира.

«Щедрик» Николая Леонтовича

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Без этой композиции не обходится ни один рождественский праздник как в Украине, так и за рубежом. Ежегодно ее исполняют по всему миру в разных вариациях. Так, в англоязычных странах «Щедрик» получил название «Carol of the Bells». Музыку украинского композитора Леонтовича можно услышать в таких мегапопулярных кинолентах, как «Один дома», «Крепкий орешек 2» и Поттериане.

KAZKA - «Плакала»

Эта песня побила немало музыкальных рекордов. «Плакала» долгое время удерживала лидерство в чарте украинского YouTube по просмотрам. За три года клип увидели 382 миллионов пользователей. Композиция входила ТОП-10 самых популярных песен по поисковым запросам сервиса Shazam. Также она возглавляла iTunes чарты Украины и России и входила в ТОП-3 в Молдове и Казахстане. В Сети можно найти множество каверов на хит группы KAZKA на разных языках мира.

ДахаБраха – «ShoZ-PodDuba»

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Песня «ShoZ-PodDuba» популярного этно-коллектива ДахаБраха неоднократно становилась саундтреком к фильмам, сериалам и рекламным роликам. Сначала она прозвучала в украинском документальном фильме «Не один дома» и в словацко-украинской картине «Граница». В 2017 году композицию добавили в трек-лист одного из эпизодов американского сериала «Фарго», а еще через год известный футболист Дэвид Бекхэм связался с украинской группой, чтобы получить разрешение на использование песни «ShoZ-PodDuba» в рекламе своего бренда Hоuse 99.

Go_А – «SHUM»

На пике популярности сейчас находится конкурсная композиция представителей Украины на «Евровидении 2021». Группа Go_А и их трек «SHUM» сделали то, что ранее не удавалось ни одному украинскому артисту. В начале июня песня попала в число ста наиболее популярных в США треков в чарте Billboard Hot 100. Это первый случай в истории Украины, когда украиноязычная песня попала в американский хит-парад. Кроме того, «SHUM» возглавил престижный мировой хит-парад музыкальных трендов Spotify, входит в двадцатку лучших хитов Европейского iTunes. Песня до сих пор в топ-трендах на iTunes, Apple Music и YouTube в разных странах мира.

ONUKA - «Vidlik»

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Немалую популярность «Евровидение» принесло и электро-фольк-группе ONUKA. В интервал-акте конкурса, который проходил в Киеве в 2017 году, коллектив исполнил несколько своих композиций. Но больше всего европейским зрителям запомнился трек «Vidlik». Уже на следующий день после выступления мини-альбом с одноименным названием попал в чарты iTunes многих европейских стран.

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