Их любят во всем мире: ТОП-5 самых лучших украинских модных брендов

Ко Дню независимости Украины рассказываем о самых популярных украинских модных брендах, которые обрели мировую известность.

KSENIASCHNAIDER

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Дизайнер Ксения Шнайдер начинала свой бизнес с нескольких заказов в Instagram, а теперь ее одежду носят Белла Хадид, Дуа Липа и Софи Тернер. О дениме KSENIASCHNAIDER все начали говорить, когда были выпущены джинсы Demi Denims. Дизайнер совместила силуэт скинь с кюлотами и получила совершенно уникальную модель. Demi Denims принесли марке настоящую популярность.

Белла Хадид в KSENIASCHNAIDER Pinterest.com

GASANOVA

Все в свое время были наслышаны про “голое“ платье Кортни Кардашьян. Раскрываем карты: его создательница - наша Эльвира Гасанова. У многих бренд GASANOVA ассоциируется с роскошью и шиком, что вовсе неудивительно, ведь многие вещи усыпанные камнями Swarowski, которые выглядят блестяще.

Кортни Кардашьян в GASANOVA instagram.com

LITKOVSKAYA

Марка LITKOVSKAYA делает упор на оверсайз и минимализм. Дизайнер Лилия Литковская создала бренд в 2006 году и каждый сезон ей удаётся создавать элегантные и изысканные вещи, которые в итоге хотят заполучить все.

BEVZA

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Украинский дизайнер Светлана Бевза любит создавать простые силуэты и монохром, поэтому ее наряды абсолютно универсальны и подойдут для любого случая. Так, актриса Софи Тернер для своей свадьбы с Джо Джонасом вместо традиционного белого платья выбрала белоснежный комбинезон Bevza и выглядела просто превосходно!

Софи Тернер в Bevza instagram.com

Ruslan Baginskiy

Среди поклонниц бренда Ruslan Baginskiy- Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер, Мадонна, Роузи Хантингтон-Уайтли и множество других западных звезд. Бренд был основан в 2016 году Русланом Багинским и его другом, а теперь уже и бизнес-партнером Петром Ясинским. Ребята начинали с бюджета в 200 долларов. Сначала необычные шляпы Ruslan Baginskiy заметили украинские звезды, а затем парни уже вышли на мировой уровень. Из последних побед бренда - открытие поп-ап магазина в Париже.

Джиджи Хадид в Ruslan Baginskiy Pinterest.com

Белла Хадид в Ruslan Baginskiy Pinterest.com

Кайя Гербер в Ruslan Baginskiy Pinterest.com

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