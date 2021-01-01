Мерьем Узерли - 38: самые роскошные образы актрисы из "Великолепного века"

Сегодня знаменитой турецкой актрисе исполняется 38 лет.

Сегодня, 12 августа, свой День рождения отмечает одна из самых популярных турецких актрис Мерьем Узерли, которая обрела мировую известность благодаря роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век“.

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Турецкий сериал "Великолепный век" покорил сердца зрителей не только на родине, но и за ее пределами. Великолепные наряды, дворцовые интриги и атмосфера Востока завоевали любовь поклонников по всему свету. В центре исторической саги оказалась славянская рабыня Александра, ставшая могущественной Хюррем Султан.

Стоит отметить, что драгоценности Хюррем Султан, которые использовались для съемок сериала, изготовлены и натуральных камней, поэтому это действительно драгоценные украшения, а не бижутерия. Сапфиры, изумруды, цитрины, рубины и жемчуг сверкают всеми гранями и просто не позволяют оторвать взгляд от экрана. В фильме они выглядят просто роскошно, и удачно дополняют каждый наряд Хюррем. Впрочем, ее наряды заслуживают отдельного упоминания, потому что каждое платье можно смело назвать произведением дизайнерского искусства.

Крой, цвет, украшения жемчугом и драгоценными камнями, вышивкой золотой и серебряной нитью, кафтаны из кружева - вот отличительные особенности самых красивых платьев Хюррем. В честь Дня рождения Мерьем Узерли предлагаем полюбоваться ее самыми роскошными образами из сериала.

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