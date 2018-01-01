10 лучших нарядов с красной дорожки церемонии открытия Одесского кинофестиваля

В Одессе стартовал 12-й Одесский международный кинофестиваль.

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14 августа состоялось торжественное открытие 12-го Одесского международного фестиваля. Солнечная Одесса у своих берегов радостно “принимала“ немало знаменитостей, среди которых были режиссер Вадим Перельман, продюсер анимационного кино Елена Голубева, сценарист Виктор Веретенников, режиссер Олег Сенцов, актриса Екатерина Молчанова, актриса Ольга Сумская с младшей дочерью, певица Оля Полякова, балерина Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым, президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко, звезда Marvel и “Бесславных ублюдков“ Даниэль Брюль, актриса Ксения Мишина, певица Jerry Heil и много других.

За прошедший год поклонники фестиваля очень соскучились не только за фильмами и общением с единомышленниками, но и за красивыми нарядами: красная дорожка из всех украинских фестивалей собрала чуть ли не рекордное количество гостей, которые были одеты согласно дресс-коду black tie. Стоит отметить, что дизайнерским партнером 12-го фестиваля стал украинский дизайнер Артем Климчук. Именно в его платье на красную дорожку вышла президент ОМКФ Виктория Тигипко.

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