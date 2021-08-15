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В Одессе стартовал кинофестиваль: фото с красной дорожкиЭксклюзив

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В этом году Одесский международный фестиваль проходит в офлайн формате.
Церемония открытия ОМКФ 2021: гости на красной дорожке
Церемония открытия ОМКФ 2021: гости на красной дорожке
Прес-служба канала "Украина"

В Одессе открылся 12-й Международный кинофестиваль, партнером которого является канал "Украина". Торжественная церемония открытия прошла вчера, 13 августа, в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

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Традиционно перед церемонией гости фестиваля и знаменитости прошли по красной ковровой дорожке. Зрители смогли оценить новые образы знаменитостей, поскольку в прошлом году фестиваль проходил онлайн. На красной дорожке Одесского кинофестиваля блистали: режиссер Вадим Перельман, продюсер анимационного кино Елена Голубева, сценарист Виктор Веретенников, режиссер Олег Сенцов, балерина Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым, актриса Екатерина Молчанова, актриса Ольга Сумская с младшей дочерью, певица Оля Полякова, президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко, звезда Marvel и “Бесславных ублюдков“ Даниэль Брюль, актриса Ксения Мишина, ведущая Монро, певица Jerry Heil, ведущая церемонии открытия Янина Соколова и другие.

Ведущими церемонии открытия были Янина Соколова и Максим Сикора. Они напомнили расписание программы и показали краткую презентацию главных премьер фестиваля. Помимо презентации фильмов и жюри программ фестиваля на церемонии почтили память одесского художника Александра Ройтбурда.

На открытии фестиваля с речью выступила президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко. Она вручила награду за вклад в развитие киноискусства украинскому мультипликатору, заслуженному деятелю искусств Украины Евгению Сивоконю.

Одесский международный кинофестиваль продлится до 21 августа. 

Автор: Ксения Бреславская

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Теги: Одесский кинофестиваль, ОМКФ
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Источник: ivonа bigmir)net

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