В Одессе стартовал кинофестиваль: фото с красной дорожкиЭксклюзив
В Одессе открылся 12-й Международный кинофестиваль, партнером которого является канал "Украина". Торжественная церемония открытия прошла вчера, 13 августа, в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Читай также: Иногда художнику не помешает быть еще и умным: Александр Ройтбурд
Традиционно перед церемонией гости фестиваля и знаменитости прошли по красной ковровой дорожке. Зрители смогли оценить новые образы знаменитостей, поскольку в прошлом году фестиваль проходил онлайн. На красной дорожке Одесского кинофестиваля блистали: режиссер Вадим Перельман, продюсер анимационного кино Елена Голубева, сценарист Виктор Веретенников, режиссер Олег Сенцов, балерина Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым, актриса Екатерина Молчанова, актриса Ольга Сумская с младшей дочерью, певица Оля Полякова, президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко, звезда Marvel и “Бесславных ублюдков“ Даниэль Брюль, актриса Ксения Мишина, ведущая Монро, певица Jerry Heil, ведущая церемонии открытия Янина Соколова и другие.
Ведущими церемонии открытия были Янина Соколова и Максим Сикора. Они напомнили расписание программы и показали краткую презентацию главных премьер фестиваля. Помимо презентации фильмов и жюри программ фестиваля на церемонии почтили память одесского художника Александра Ройтбурда.
На открытии фестиваля с речью выступила президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко. Она вручила награду за вклад в развитие киноискусства украинскому мультипликатору, заслуженному деятелю искусств Украины Евгению Сивоконю.
Одесский международный кинофестиваль продлится до 21 августа.
Автор: Ксения Бреславская
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Дженнифер Лоуренс - 31: самые яркие романы актрисы
- Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над 39-летней дочерью
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил