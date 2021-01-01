Роковая красотка: Меган Фокс в красном с головы до ног

Новый образ американской актрисы.

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Меган Фокс - девушка из нулевых, которая в то время возглавляла все возможные рейтинги самых сексуальных женщин на планете. И даже сейчас американская актриса всячески подтверждает свой “статус“. Стоит отметить, что после смены стилиста от Меган просто не оторвать взгляд.

Меган Фокс instagram.com

Очередной выход - прямое тому свидетельство. Меган выглядела сногсшибательно, одетая в красный с ног до головы: пикантный длинный топ на одну пуговицу (это станет одним из главных трендов предстоящей осени) и юбка до колен. Золотые босоножки стали шикарным дополнением к образу.

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