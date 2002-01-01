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Холли Берри - 55: Как менялся стиль голливудской актрисы

Самые запоминающиеся образы актрисы.
Холли Берри - 55: Как менялся стиль голливудской актрисы
Холли Берри - 55: Как менялся стиль голливудской актрисы
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Сегодня, 14 августа, американская актриса Холли Берри отмечает День рождения. Артистке исполнилось 55 лет. Она - первая темнокожая актриса, которая была удостоена премии “Оскар“ за “Лучшую женскую роль“ в фильме “Бал монстров“.

Тогда, в далеком 2002 году, на церемонию награждения Холли надела платье с полупрозрачным лифом, украшенным цветочной вышивкой, и пышной атласной юбкой бордового цвета ливанского бренда Elie Saab. Стоит отметить, что этот образ стал одним из самых обсуждаемых за всю историю “Оскара“.

Актриса любит выбирать для светских мероприятий довольно-таки смелые наряды - короткие юбки, кожаные комбинезоны и платья с высокими разрезами. В честь юбилея Холли Берри вспоминаем самые яркие и экстравагантные образы актрисы с начала нулевых.

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Теги: Холли Берри, образы звезд, день рождения звезды
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Источник: ivоna bigmir)net

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