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Анджелина Джоли поделилась безупречным образом для ранней осени

Идеальный образ в бежевых тонах.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Pinterest.com

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Если Вы следите за стилем и гардеробом Анджелины Джоли, то наверняка заметили тот факт, что актриса уже многие годы предпочитает классическую палитру цветов: черный, белый, бежевый. Также Джоли редко проводит эксперименты со своей внешностью. Не стал исключением и вчерашний выход звезды со старшим сыном Мэддоксом.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Getty Images

Их заметили в Лос-Анджелесе во время ужина в Nobu. Для night out Анджелина выбрала светлый ансамбль: белые джемпер и брюки, пальто цвета капучино и аксессуары в тон. Абсолютно идеальный аутфит для ранней и теплой осени.

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Теги: Анджелина Джоли, образы звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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