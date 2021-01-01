Анджелина Джоли поделилась безупречным образом для ранней осени

Идеальный образ в бежевых тонах.

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Если Вы следите за стилем и гардеробом Анджелины Джоли, то наверняка заметили тот факт, что актриса уже многие годы предпочитает классическую палитру цветов: черный, белый, бежевый. Также Джоли редко проводит эксперименты со своей внешностью. Не стал исключением и вчерашний выход звезды со старшим сыном Мэддоксом.

Анджелина Джоли Getty Images

Их заметили в Лос-Анджелесе во время ужина в Nobu. Для night out Анджелина выбрала светлый ансамбль: белые джемпер и брюки, пальто цвета капучино и аксессуары в тон. Абсолютно идеальный аутфит для ранней и теплой осени.

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