Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хайди Клум в комбинезоне лимонного цвета и в самой смешной обуви

Забавный образ немецкой топ-модели.
Хайди Клум
Хайди Клум
Pinterest.com

Читай также: Леди Гага гуляет по Нью-Йорку в сапогах, на которых невозможно даже стоять

Супермодель и телеведущая Хайди Клум только недавно вернулась из отпуска, и уже сегодня была замечена на улицах Лос-Анджелеса. И не заметить ее было крайне сложно. Хайди выбрала для солнечного дня очень яркий комбинезон насыщенного лимонного оттенка и не менее цветные желтые клоги Crocs с забавными рисунками.

Хайди Клум
Хайди Клум
Getty Images

Образ она дополнила солнцезащитными очками-авиаторами с зеркальными линзами и объемной сумкой с пестрым принтом. Даже ледяной напиток из Starbucks идеально гармонировал с аутфитом 48-летней модели.

Хайди Клум
Хайди Клум
Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Хайди Клум, образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь