Хайди Клум в комбинезоне лимонного цвета и в самой смешной обуви
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Супермодель и телеведущая Хайди Клум только недавно вернулась из отпуска, и уже сегодня была замечена на улицах Лос-Анджелеса. И не заметить ее было крайне сложно. Хайди выбрала для солнечного дня очень яркий комбинезон насыщенного лимонного оттенка и не менее цветные желтые клоги Crocs с забавными рисунками.
Образ она дополнила солнцезащитными очками-авиаторами с зеркальными линзами и объемной сумкой с пестрым принтом. Даже ледяной напиток из Starbucks идеально гармонировал с аутфитом 48-летней модели.
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