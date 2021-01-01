Идеальный офисный образ по примеру Джессики Альбы

Как одеться в офис, когда ещё жарко?

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Джессика Альба после непродолжительного отпуска в Мексике уже вернулась в Калифорнию и моментально переключилась на рабочий лад, сразу попав в объективы папарацци. А заодно богиня офисных луков нам в очередной раз доказала, что офисный гардероб - не только деловые костюмы и рубашки. Советуем взять на заметку ещё одно модное сочетание, вдохновившись Джессикой.

Джессика Альба LEGION MEDIA

Звезда выбрала шифоновый топ, поверх которого накинула легкий серый пиджак свободного кроя, а образ завершила голубыми джинсами прямого кроя с разрезами на коленях. Коричневые босоножки на плетеной платформе и лаконичная сумка цвета хаки гармонично завершили деловой аутфит Джессики.

Джессика Альба LEGION MEDIA

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