Роскошь в чистом виде: Алессандра Амбросио в невероятном изумрудном платье
Наряд, от которого невозможно отвести глаза.
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На днях в Калифорнии состоялось торжественное открытие лофта Audi Design. В числе приглашенных гостей было немало звезд, среди которых самой эффектной оказалась Алессандра Амбросио.
Для светского выхода бразильская модель выбрала шелковое платье невероятного изумрудного оттенка. Рукава в пол, обнаженный пресс - придали наряду эффектности и соблазнительности, а Алессандра, в свою очередь, дополнила богемный образ лишь лаконичной сумочкой без лишних деталей.
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