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Роскошь в чистом виде: Алессандра Амбросио в невероятном изумрудном платье

Наряд, от которого невозможно отвести глаза.
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Pinterest.com

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На днях в Калифорнии состоялось торжественное открытие лофта Audi Design. В числе приглашенных гостей было немало звезд, среди которых самой эффектной оказалась  Алессандра Амбросио.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Getty Images

Для светского выхода бразильская модель выбрала шелковое платье невероятного изумрудного оттенка. Рукава в пол, обнаженный пресс - придали наряду эффектности и соблазнительности, а Алессандра, в свою очередь, дополнила богемный образ лишь лаконичной сумочкой без лишних деталей.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Getty Images

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Теги: Алессандра Амбросио
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Источник: ivоna bigmir)net

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