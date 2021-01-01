Белла Хадид в удивительном платье с эффектом насквозь промокшей ткани

Супермодель в роскошном образе.

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Белла Хадид - одна из главных трендсеттеров в мире моды. За каждым ее выходом следят миллионы девушек по всему миру, стараясь повторить стильные образы супермодели. Ее Инстаграм полыхает от горячих фото и восторженных комментариев. Вместе с тем, стиль Беллы не назовешь заурядным или «приторным», он самобытный и андеграундный. И очередная серия снимков специально для поклонников - тому подтверждение.

Так, Белла предстала в необычном белоснежном платье удивительной марки Di Petsa, которые создают так званые «мокрые образы»: запатентованный метод драпировки, сшивания и комбинирования прозрачной и плотной белой ткани для того, чтобы одежда казалась насквозь пропитанной водой.

Похоже, Белла сама разжигает слухи о готовящейся свадьбе с Марком Калманом, которые возникли на фоне ее рассуждений об идеальном платье невесты. Очередной белоснежный образ отлично подошел бы к модной вечеринке по случаю бракосочетания.

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