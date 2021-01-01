Готовимся к школе: что положить первокласснику в ранец
Ранец
Покупать вещи к школе лучше всего с ребенком. Важно, чтобы и ранец, и школьные принадлежности нравились малышу. Школьный ранец должен хорошо держать форму, быть устойчивым и не деформироваться при укладывании школьных принадлежностей. Часто вместе с ранцем производители предлагают мешок для сменной обуви. Он тоже не будет лишним. Мешок тоже должен быть прочным, водоотталкивающим с большим внутренним отделением с затягивающими шнурками.
Канцтовары
Узнайте у классного руководителя, есть ли какие-то требования к тетрадям. В некоторых школах предпочитают, чтобы тетради были у каждого класс одинаковые, в других - надевают обложки. Если таких требований нет, то выбирайте тетради с ребенком, пусть у него будет праздник и выбор.
- ранец или рюкзак
- пенал
- ручки синие и цветные
- тетради в клеточку, линеечку и косую линеечку
- дневник
- пропись
- папка для тетрадей
- обложки для тетрадей
- дневник
- обложки для дневника и книг
- альбом для рисования
- карандаши простые и цветные
- линейка
- ластик
- фломастеры
- цветная бумага и цветной картон
- белый картон
- ножницы
- папка для труда
- клей ПВА и клей-карандаш
- пластилин
- доска для лепки
- фартук с нарукавниками
- краски: акварель и гуашь
- кисточки для клея и для рисования
- касса букв и цифр
- счетные палочки
- подставка для книг и закладки
- сменная обувь
На что обратить внимание
Лучше всего купить обычные шариковые ручки с широким ребристым резиновым кольцом у стержня, для предотвращения выскальзывания ручки., еще можно купить специальные ручки-тренажеры, которые помогут научиться правильно держать ручку, ведь у многих детей с этим проблемы.
Для первоклассника понадобятся тетради на 12 или 18 листов с белой матовой бумагой без шершавости и глянца. К ним сразу можно выбрать обложки.
Не забудьте положить ранец ребенку влажные и сухие салфетки, они точно пригодятся, а также пластиковый конвертик для мелочей.
Узнайте в свободном ли доступе в школе вода, если нет, всегда давайте малышу с собой бутылочку воды.
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