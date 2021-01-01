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Готовимся к школе: что положить первокласснику в ранец

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Чтобы минимизировать стресс предлагаем уже сейчас подготовиться к школе и купить все необходимое. Что нужно первокласснику? Читайте в нашей статье.

Помоги первоклашке подготовиться к школе
Помоги первоклашке подготовиться к школе
shuttertstock.com

Ранец

Покупать вещи к школе лучше всего с ребенком. Важно, чтобы и ранец, и школьные принадлежности нравились малышу. Школьный ранец должен хорошо держать форму, быть устойчивым и не деформироваться при укладывании школьных принадлежностей.  Часто вместе с ранцем производители предлагают мешок для сменной обуви. Он тоже не будет лишним. Мешок тоже должен быть прочным, водоотталкивающим с большим внутренним отделением с затягивающими шнурками. 

Канцтовары

Узнайте у классного руководителя, есть ли какие-то требования к тетрадям. В некоторых школах предпочитают, чтобы тетради были у каждого класс одинаковые, в других - надевают обложки. Если таких требований нет, то выбирайте тетради с ребенком, пусть у него будет праздник и выбор. 

Канцтовары для школьника
Канцтовары для школьника
Pixabay.com

  • ранец или рюкзак
  • пенал
  • ручки синие и цветные
  • тетради в клеточку, линеечку и косую линеечку
  • дневник
  • пропись
  • папка для тетрадей
  • обложки для тетрадей
  • дневник
  • обложки для дневника и книг
  • альбом для рисования
  • карандаши простые и цветные
  • линейка
  • ластик
  • фломастеры
  • цветная бумага и цветной картон
  • белый картон
  • ножницы
  • папка для труда
  • клей ПВА и клей-карандаш
  • пластилин
  • доска для лепки
  • фартук с нарукавниками
  • краски: акварель и гуашь
  • кисточки для клея и для рисования
  • касса букв и цифр
  • счетные палочки
  • подставка для книг и закладки
  • сменная обувь

На что обратить внимание

Лучше всего купить обычные шариковые ручки с широким ребристым резиновым кольцом у стержня, для предотвращения выскальзывания ручки., еще можно купить специальные ручки-тренажеры, которые помогут научиться правильно держать ручку, ведь у многих детей с этим проблемы. 

Для первоклассника понадобятся тетради на 12 или 18 листов с белой матовой бумагой без шершавости и глянца. К ним сразу можно выбрать обложки. 

Не забудьте положить ранец ребенку влажные и сухие салфетки, они точно пригодятся, а также пластиковый конвертик для мелочей.

Узнайте в свободном ли доступе в школе вода, если нет, всегда давайте малышу с собой бутылочку воды.

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Источник: IVONA bigmir)net

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