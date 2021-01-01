Готовимся к школе: что положить первокласснику в ранец

Чтобы минимизировать стресс предлагаем уже сейчас подготовиться к школе и купить все необходимое. Что нужно первокласснику? Читайте в нашей статье.

Помоги первоклашке подготовиться к школе shuttertstock.com

Ранец

Покупать вещи к школе лучше всего с ребенком. Важно, чтобы и ранец, и школьные принадлежности нравились малышу. Школьный ранец должен хорошо держать форму, быть устойчивым и не деформироваться при укладывании школьных принадлежностей. Часто вместе с ранцем производители предлагают мешок для сменной обуви. Он тоже не будет лишним. Мешок тоже должен быть прочным, водоотталкивающим с большим внутренним отделением с затягивающими шнурками.

Канцтовары

Узнайте у классного руководителя, есть ли какие-то требования к тетрадям. В некоторых школах предпочитают, чтобы тетради были у каждого класс одинаковые, в других - надевают обложки. Если таких требований нет, то выбирайте тетради с ребенком, пусть у него будет праздник и выбор.

Канцтовары для школьника Pixabay.com

ранец или рюкзак

пенал

ручки синие и цветные

тетради в клеточку, линеечку и косую линеечку

дневник

пропись

папка для тетрадей

обложки для тетрадей

дневник

обложки для дневника и книг

альбом для рисования

карандаши простые и цветные

линейка

ластик

фломастеры

цветная бумага и цветной картон

белый картон

ножницы

папка для труда

клей ПВА и клей-карандаш

пластилин

доска для лепки

фартук с нарукавниками

краски: акварель и гуашь

кисточки для клея и для рисования

касса букв и цифр

счетные палочки

подставка для книг и закладки

сменная обувь

На что обратить внимание

Лучше всего купить обычные шариковые ручки с широким ребристым резиновым кольцом у стержня, для предотвращения выскальзывания ручки., еще можно купить специальные ручки-тренажеры, которые помогут научиться правильно держать ручку, ведь у многих детей с этим проблемы.

Для первоклассника понадобятся тетради на 12 или 18 листов с белой матовой бумагой без шершавости и глянца. К ним сразу можно выбрать обложки.

Не забудьте положить ранец ребенку влажные и сухие салфетки, они точно пригодятся, а также пластиковый конвертик для мелочей.

Узнайте в свободном ли доступе в школе вода, если нет, всегда давайте малышу с собой бутылочку воды.

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